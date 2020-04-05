İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuz Kağan Yılmaz (5) ve Ömer Tuna Yılmaz (8), kumbarada biriktirdikleri 100 lirayı ihtiyaç sahipleri için bağışladı.

İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuz Kağan Yılmaz ve Ömer Tuna Yılmaz kardeşler, kumbaralarında 100 lira biriktirdi. İki kardeş biriken paralarını, ihtiyacı olan aileler için kullanılması için Umuteli İnegöl Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezi'ne bağışlama kararı aldı. Ailelerine durumu anlatarak bağış yapan 2 kardeş, çektikleri videoyu İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a gönderdi. Başkan Taban ise kendisine video ile ulaşan Yılmaz kardeşleri görüntülü arayarak teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-04-05 14:57:36



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