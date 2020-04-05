Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü

İHA

Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü vatandaşların ardından 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı gelmesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin 'evde kal' çağrıları olumlu cevap verdi ve Bursa adeta sessizliğe büründü.
Artık dünyanın tek gündem maddesi olan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgınına karşı alınan tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'evde kal' çağrılarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasasına Bursalılar tam manasıyla uydu. Özellikle hafta sonları yoğun bir yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin yanı sıra ticari hareketliliğin yoğun olduğu caddelerde esnafın kepenk kapatmasıyla şehir bu hafta sonu adeta hayalet kente döndü. Uzmanlar, salgının yayılma sürecinde önümüzdeki günlerinin büyük önem taşıdığı ve herkesin bireysel izolasyona dikkat etmesi çağrısında bulunurken, gerek Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları gerekse de vatandaşların evlerinde kalmayı tercih etmesi, Bursa'nın hasta sayısı ve can kaybında Türkiye ortalamasının altında kalmasını sağladı.
Öte yandan vatandaşların evlerinde daha kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan özellikle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar ile dezavantajlı gruplara yönelik sıcak yemek, erzak kolisi, market, pazar, eczane ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki çalışmalarını kesintisiz sürdürürken, diğer yandan online hizmetlerle Bursalılara farklı alternatifler sunuyor. Müzelerin sanal ortamda ziyaret edilmesi, online kütüphane hizmetleri, Bilim Teknoloji Merkezi'nin online atölye çalışmaları, ünlü isimlerin de katıldığı online bilgi yarışması, internet üzerinden tiyatro ve hayvanat bahçesinin online takip edilmesi gibi faaliyetlerle Bursalılar evlerinde daha keyifli zaman geçirebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı
YEREL HABERLER İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı
(Görüntülü) İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 ...
Kestane şekeri bağışıklığı güçlendiriyor
YEREL HABERLER Kestane şekeri bağışıklığı güçlendiriyor
Nilüfer’de marketlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Nilüfer’de marketlere sıkı denetim
Bursalı minikler harçlıklarını ihtiyaç sahiplerine bağışladı
YEREL HABERLER Bursalı minikler harçlıklarını ihtiyaç sahiplerine ...
Bursa’da, orkestradan video konferansla konser
YEREL HABERLER Bursa’da, orkestradan video konferansla konser
Bursa iş dünyasından 'istihdamı koruyalım' çağrısı
YEREL HABERLER Bursa iş dünyasından 'istihdamı koruyalım' çağrısı
Kestel'de pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Kestel'de pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri
Çocuklarını alıp pazara çıktı, zabıtaya yakalandı 80'lik dede evde canı sıkılınca sokağa çıktı, evine zabıta götürdü
YEREL HABERLER Çocuklarını alıp pazara çıktı, zabıtaya ...
Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı
Yıldırım Belediyesi, sağlıkçılar için otel kiraladı
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi, sağlıkçılar için otel kiraladı
Kalp hastaları korona virüse karşı daha dikkatli olmalı
YEREL HABERLER Kalp hastaları korona virüse karşı daha dikkatli ...
20 yaşın altındakiler çalışma belgeleriyle sokağa çıkabilecekler
YEREL HABERLER 20 yaşın altındakiler çalışma belgeleriyle sokağa ...
İznik’te trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER İznik’te trafik kazası: 1 ölü
İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza
YEREL HABERLER İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza
Otomotiv ihracatı martta 2,1 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Otomotiv ihracatı martta 2,1 milyar dolar oldu
Bursa’da alınan tedbirler meyvesini verdi
YEREL HABERLER Bursa’da alınan tedbirler meyvesini verdi
Bursa’nın hava kirliliği yüzde 80 azaldı
YEREL HABERLER Bursa’nın hava kirliliği yüzde 80 azaldı
Kalbi av heyecanına yenik düştü
YEREL HABERLER Kalbi av heyecanına yenik düştü
Nilüfer’de ihtiyaç sahiplerine gıda desteği
YEREL HABERLER Nilüfer’de ihtiyaç sahiplerine gıda desteği
MADSİAD Başkanı Efendioğlu: "Gelin bu yılı para kazanma yılı değil ekmek paylaşma yılı ilan edelim" Mermer ve maden sektörüne seslenen MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu: "Arabamı satarım yinede işçi çıkarmam"
YEREL HABERLER MADSİAD Başkanı Efendioğlu: "Gelin bu yılı para ...
Bursa’dan karantinadaki vatandaşlara ücretsiz kitap
YEREL HABERLER Bursa’dan karantinadaki vatandaşlara ücretsiz kitap
Şirket aracında sigara içti, işinden oldu
YEREL HABERLER Şirket aracında sigara içti, işinden oldu
Sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerine dürüm ikram etti
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerine dürüm ikram ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X