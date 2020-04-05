Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)BURSA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve evde kalınması çağrıları sonrası cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kentte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ve evde kalınması çağrıları üzerine pazar günü cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü. Kentin en kalabalık yerlerinden Demokrasi ve Tophane meydanlarıyla Atatürk Caddesi'nde kimsenin olmadığı görüldü. İşe gidip, gelenler dışında sokaklar boş kaldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ

2020-04-05 15:55:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.