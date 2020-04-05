Yaralıya madahale ettiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaralıya madahale ettiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler

DHA

Yaralıya madahale ettiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, motosikletin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. 
Kaza, Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 16 LCE 38 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Emrah Utri (32), cadde üzerinde Mevlüt Yıldız'ın (52) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yıldız yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yıldız, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıya müdahale eden vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması ise dikkat çekti.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halindeki motosikletin bisiklete çarptığı ve bisiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yola düştüğü görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA)
2020-04-05 19:13:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek
YEREL HABERLER 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına küçük ...
(Görüntülü) İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İki kardeş, kumbaradaki paralarını ...
Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı
İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı
YEREL HABERLER İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı
BUYSAD: “Sebze ve meyve fiyatlarının fırlamaması için âcilen tedbir alınmalı”
YEREL HABERLER BUYSAD: “Sebze ve meyve fiyatlarının fırlamaması için ...
Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü
(Görüntülü) İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 ...
Kestane şekeri bağışıklığı güçlendiriyor
YEREL HABERLER Kestane şekeri bağışıklığı güçlendiriyor
Nilüfer’de marketlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Nilüfer’de marketlere sıkı denetim
Bursalı minikler harçlıklarını ihtiyaç sahiplerine bağışladı
YEREL HABERLER Bursalı minikler harçlıklarını ihtiyaç sahiplerine ...
Bursa’da, orkestradan video konferansla konser
YEREL HABERLER Bursa’da, orkestradan video konferansla konser
Bursa iş dünyasından 'istihdamı koruyalım' çağrısı
YEREL HABERLER Bursa iş dünyasından 'istihdamı koruyalım' çağrısı
Kestel'de pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Kestel'de pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri
Çocuklarını alıp pazara çıktı, zabıtaya yakalandı 80'lik dede evde canı sıkılınca sokağa çıktı, evine zabıta götürdü
YEREL HABERLER Çocuklarını alıp pazara çıktı, zabıtaya ...
Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı
Yıldırım Belediyesi, sağlıkçılar için otel kiraladı
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi, sağlıkçılar için otel kiraladı
Kalp hastaları korona virüse karşı daha dikkatli olmalı
YEREL HABERLER Kalp hastaları korona virüse karşı daha dikkatli ...
20 yaşın altındakiler çalışma belgeleriyle sokağa çıkabilecekler
YEREL HABERLER 20 yaşın altındakiler çalışma belgeleriyle sokağa ...
İznik’te trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER İznik’te trafik kazası: 1 ölü
İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza
YEREL HABERLER İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza
Otomotiv ihracatı martta 2,1 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Otomotiv ihracatı martta 2,1 milyar dolar oldu
Bursa’da alınan tedbirler meyvesini verdi
YEREL HABERLER Bursa’da alınan tedbirler meyvesini verdi
Bursa’nın hava kirliliği yüzde 80 azaldı
YEREL HABERLER Bursa’nın hava kirliliği yüzde 80 azaldı
Kalbi av heyecanına yenik düştü
YEREL HABERLER Kalbi av heyecanına yenik düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X