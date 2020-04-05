'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde Dumlu ailesinin 3 çocuğu, 3 ay boyunca kumbarada biriktirdikleri bin lirayı, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bizi yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası büyük ilgi gördü. Yurdun her bölgesinden 7'den 70'e katılımcılar bütçeleri oranında destek oldu. Kampanyaya bir destek de Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Dumlu ailesinin çocuklarından geldi. Servet-Leyla Dumlu çiftinin çocukları Ömer Can (8), Ahmet Eren (11) ve Muhammed Emin (13), kumbarada biriktirdikleri bin lirayı bağışta bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videoda Türk bayrağı açarak kardeşler adına konuşan Ömer Can, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 3 aylık biriktirdiğimiz bin liramızı bağışlıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-04-05 19:54:36



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