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Korono vak'alarıyla ilgili sahte paylaşımlara dikkat

İHA

Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tedbirleri artırmaya devam ediyor.

Korono vak'alarıyla ilgili sahte paylaşımlara dikkat

Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tedbirleri artırmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günlerde illere göre vak’a sayısını açıklamasının ardından, sosyal medyada paylaşılan bir sitede bulunan haritadaki verilerin Türkiye’deki verilerle uyuşmadığı iddiaları ortaya atıldı. Covid19 salgınının yayıldığı ülkeleri gösteren sitede Türkiye’deki illerde hayatını kaybeden kişi sayısı, toplam vak'a sayısı gibi bazı bilgiler bulunurken, yer alan bilgilerin Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak hazırlandığı iddia edildi.
Haritadaki il esaslı vak’a ve ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Bu site tamamen toplam vaka sayısını illerin nüfusuna oranlayarak, elde edilen bilgilerin yer aldığı basit bir bilgisayar programdır. Haritadaki veriler, Bakanlığımızın açıkladığı ülke genelindeki toplam vak'a sayılarının şehir nüfuslarına oranlanarak dağıtılması sonucu ortaya çıkmaktadır” dedi.
Hesaplamanın gerçeği yansıtmadığını siteden seçilen Suriye örneğini vererek açıklayan Kaşıkcı, Suriye’de şu anda resmî bir makamın herhangi bir sayı açıklamaması sebebiyle bu programda Suriye ile ilgili hiçbir verinin gösterilmediğini söyledi.
Bu ve bunun gibi sitelere itimat edilmemesi gerektiğinin altını çizen Kaşıkcı, vatandaşların Sağlık Bakanlığı ve resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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