Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA´nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler için `askıda ekmek´ uygulamasına talep arttı. Fırınlarda ücretsiz olarak alınması için askıya bırakılan ekmek sayısında, eskiye göre artış oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yurt genelinde çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bursa´nın İnegöl ilçesinde de uzun süreden beri devam ettirilen `askıda ekmek´ uygulaması arttı. Fırın sahipleri, aynı artışın genellikle ramazan aylarında görüldüğünü belirtti.
Geçmişten bugüne sürdürülen ve yardımlaşma kültürünün örneklerinden olan `askıda ekmek´ uygulamasının İnegöl´de ilgiyle karşılandığını anlatan fırın işletme sahibi Mustafa Öztürk, "Sepetteki ekmek sayıları normalde 30-40 olurken, bu rakam salgın sonrası 100´lerin üzerine çıktı. İhtiyaç sahiplerine, salgın nedeniyle işine devam edemeyenler de eklendiğinde, `askıda ekmek´ sepetleri önünde yoğunluk yaşandı. Fırıncılar da hayırsever vatandaşlar da bu duruma kayıtsız kalmayarak, desteğini gösterdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-04-06 14:17:29
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