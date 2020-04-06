Deniz kıyıları kedilere kaldı Kedilerin deniz kenarında bank keyfi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, hafta sonları binlerce vatandaşın akın ettiği Güzelyalı sahili, deniz kıyılarının yasaklanmasının ardından kedilere kaldı. Bank üzerinde dizilen kediler denizin tadını çıkardı.

Bursa'nın denize kıyısı bulunan ilçelerinden olan Mudanya, sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü. İlkbahar aylarında özellikle hafta sonları binlerce vatandaşın akın ettiği Güzelyalı sahilinde artık vatandaşlar gezemiyor. İDO feribotunun da bulunduğu Güzelyalı sahilinde bulunan banklar artık kedilere kaldı. Sahillerde gezme yasağının ardından vatandaşlar deniz kenarına çıkamayınca deniz keyfi kedilere kaldı.

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