Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarının yüzde 90´ı faaliyetlerini koronavirüs tedbirleri kappsamında sürdürürken, ihracat ise salgın nedeniyle yüzde 50 düştü. Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler, mobilya ihracatının büyük bir bölümünü karşılayan Bursa´nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarında da hayata geçirildi. Üretimin devam ettiği üretim merkezlerinde işçiler, çalışma alanlarındaki sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda maske ve eldivensiz çalıştırılmıyor. 'HER ÇALIŞANIN MASKE...

Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarının yüzde 90´ı faaliyetlerini koronavirüs tedbirleri kappsamında sürdürürken, ihracat ise salgın nedeniyle yüzde 50 düştü.<br>Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler, mobilya ihracatının büyük bir bölümünü karşılayan Bursa´nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarında da hayata geçirildi. Üretimin devam ettiği üretim merkezlerinde işçiler, çalışma alanlarındaki sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda maske ve eldivensiz çalıştırılmıyor.<br>'HER ÇALIŞANIN MASKE VE ELDİVENLİ ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR'<br>Alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sanayisinde işletmelerin yüzde 90´ının üretime devam ettiğini duyurdu. Bazı işletmelerde ise kısa dönem çalışma şekline geçildiği bilgisini paylaşan Ayhan, "Saat ayarlamalarına geçen firmalarımız var. Haftasonu çalışmayan firmalarımız var. Firmaların kendine has çeşitli uygulamaları bulunuyor. Devletimizin de bu noktada bizlere destekleri var. Bu desteklerin yanında içeride iş güvenliği ile ilgili alınan tedbirler sıklaştı. Her çalışanın belirli bir mesafe aralığı ile, maske ve eldivenli çalışma zorunluluğu var. Bu kurallara işletmelerimiz de uyuyor" dedi.<br>'NAKLİYE AĞI DEVAM EDİYOR'<br>Aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Ayhan, "Nakliye ağı hala devam ediyor. Belirli bölgelerde sıkıntı olsa da yine de nakliye ağı çalışıyor. Nakliye çalıştığı sürece, mağazalar ürün istediği sürece işletmeler işinin başında olacaktır. Bu arada yıllık izinleri kullandıran firmalarımız var. Dileriz ki hiçbir şey olmaz. Önce insan sağlığı sonra iş gelir. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.<br>'İHRACAT DÜŞTÜ'<br>Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatın ise, yarı yarıya durduğunu aktaran Başkan Ayhan, "İhracatta artık yavaşlama var. Birçok gümrük kapısında sıkıntı yaşanıyor. Zaten alıcılar da ısrarlı bir şekilde ürün istemiyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde de sıkıntılar var. Şu anda ihracat yüzde 50 durdu. İç pazarda Ramazan ayına kadar siparişleri bitiren bitirir sonra orası da durur. Temennimiz bu işin aşısının bulunması ve tekrar sağlıklı günlere dönmek. Eskisi gibi gece gerekirse vardiyalı çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.<br>DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-06 15:28:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı ...
İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti
Başkan Türkyılmaz: “Bizimle Mudanya emin ellerde”
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz: “Bizimle Mudanya emin ellerde”
(Görüntülü) Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını ...
Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi
YEREL HABERLER Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk ...
Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı
(Görüntülü) Zabıta ekipleri pazaryerine maskesiz girişlere izin vermedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zabıta ekipleri pazaryerine maskesiz ...
Deniz kıyıları kedilere kaldı Kedilerin deniz kenarında bank keyfi
YEREL HABERLER Deniz kıyıları kedilere kaldı Kedilerin deniz ...
Çağrı merkezinde telefonların başına geçen Başkan Aktaş: “1500 personelle Bursa’nın hizmetindeyiz”
YEREL HABERLER Çağrı merkezinde telefonların başına geçen Başkan ...
Korono vak'alarıyla ilgili sahte paylaşımlara dikkat
YEREL HABERLER Korono vak'alarıyla ilgili sahte paylaşımlara dikkat
Bursa'da ebabil kuşu görüldü
YEREL HABERLER Bursa'da ebabil kuşu görüldü
Mudanya Belediyesi pazarda maske dağıttı
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi pazarda maske dağıttı
Adliyede korona alarmı...17 memurun sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Adliyede korona alarmı...17 memurun sonuçları ...
Korona virüs şarkısına klip çektiler, "evde kal çağrısı" yaptılar
YEREL HABERLER Korona virüs şarkısına klip çektiler, "evde kal ...
"İnternet Yasası Türkiye için can simidi olacak" İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir: "Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine tek çözüm İnternet Yasası"
YEREL HABERLER "İnternet Yasası Türkiye için can simidi ...
Evde kal, kitapla kal
YEREL HABERLER Evde kal, kitapla kal
Evde kal, zinde kal Büyükşehir sporu dijitâl ortama taşıdı
YEREL HABERLER Evde kal, zinde kal Büyükşehir sporu dijitâl ortama ...
(Görüntülü) Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için özel klip
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için ...
Pazarda tezgâhlar 3 saat içinde boşaldı
YEREL HABERLER Pazarda tezgâhlar 3 saat içinde boşaldı
Başkan Aktaş´tan Bursa´nın fethi için özel klip
YEREL HABERLER Başkan Aktaş´tan Bursa´nın fethi için özel klip
Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin ...
(Görüntülü) Alkollü sürücü, park etmeye çalıştığı aracıyla havuza düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alkollü sürücü, park etmeye çalıştığı ...
Başkan Aktaş’tan Bursa’nın fethi için anlamlı klip
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan Bursa’nın fethi için anlamlı klip
Alkollü sürücü, park etmeye çalıştığı aracıyla havuza düştü
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, park etmeye çalıştığı aracıyla havuza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X