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İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti

İHA

Koronavirüs salgını sonrası en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan maskeyi kendi bünyesinde üreterek şehirdeki kurumlara da katkı sağlayan İnegöl Belediyesi, 15 günde 35 bin maske yaptı. Maskeler başta sağlık çalışanları olmak üzere kolluk kuvvetleri, resmî kurumlar ve vatandaşlara dağıtıldı.

İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti

Koronavirüs salgını sonrası en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan maskeyi kendi bünyesinde üreterek şehirdeki kurumlara da katkı sağlayan İnegöl Belediyesi, 15 günde 35 bin maske yaptı. Maskeler başta sağlık çalışanları olmak üzere kolluk kuvvetleri, resmî kurumlar ve vatandaşlara dağıtıldı.
negöl Belediyesi, çok fazla ihtiyaç duyulan maske konusunda Devlet Hastanesi’nden gelen talebi de geri çevirmedi. Bir firmanın temin ettiği malzemelerle İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının (İNESMEK) eğitime ara verilen atölyelerinin kapıları, bu kez sadece usta öğreticilerin maske üretimi için açıldı. Gerekli tedbirler alınarak hijyenik koşullarda az sayıda kişiyle ilk etapta 5 bin maske üretilerek hastanenin ihtiyacı karşılandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İNESMEK kursları durdurulmuştu. Bu süreçte usta öğreticiler kurs atölyelerinde maske üretimine başlayıp olumlu sonuçlar alınınca, İnegöl Belediyesi Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatlarıyla İNESMEK organizasyonuyla maske üretimini sürdürme kararı aldı. 170 kursiyer gönüllü olarak maske üretimine başladı. Usta öğreticilerle birlikte toplam 190 kişi, 15 gün zarfında toplam 35 bin maske dikti.
Belediye Başkanı Alper Taban, “İNESMEK organizasyonuyla önemli bir dayanışma örneği sergilediğimiz maske üretimi devam ediyor. Bir yandan maskelerimiz üretilirken diğer yandan farklı kurumlara dağıtımlar ve gerekli alanlarda vatandaşlara maske teminlerimiz de sürüyor. Bugüne kadar 35 bin maske üretildi. Bu maskeler vatandaşlarımıza hizmeti sürdüren resmî kurumlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, yine vatandaşlarımıza yardım ulaştıran ve iletişim kuran yardım kuruluşlarımıza, belediyemizin sahadaki görevli personeline, huzurevi sakinlerimize, İnegöl Devlet Hastanemiz ve beraberinde şehrimizdeki sağlık ocakları ile diğer sağlık merkezlerimize dağıtılıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz pazarlarla ilgili de yeni bir uygulama hafta sonu başladı. Semt pazarlarına maskesiz vatandaşlarımız alınmıyor. Yaklaşık 20 bin civarında pazar yerlerinde ve maske kullanımının mecburi olduğu alanlarda maske dağıtıldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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