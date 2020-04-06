Işık: “Gürsu Gençlik Merkezi, gelecek güzel günler için hazırlanıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Işık: “Gürsu Gençlik Merkezi, gelecek güzel günler için hazırlanıyor”

İHA

Işık: “Gürsu Gençlik Merkezi, gelecek güzel günler için hazırlanıyor”

Gürsu Belediyesi’nce oluşturulan alan üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca inşası yapılan “Gürsu Gençlik Merkezi”nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.
“Sağlıkla ve özgürce sokaklarımızda olacağımız aydınlık günlere inşallah yakında kavuşacağız” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gelecek güzel günlerde gençlerimizin sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmeleri için hizmet verecek olan Gürsu Gençlik Merkezi’nin inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Gürsu’da kültürel hayatın zenginleşmesini sağlamak maksadıyla birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Gençlik Merkezi’nin faaliyete başlamasıyla, ilçemizin kültürel etkinlik olanakları konusundaki mekan eksikliğini gidermiş olacağız. İlçemiz, Gençlik Merkezi ile çağdaş kent kimliğine bir zenginlik daha katmış olacak. Gençlerimize kültürel ve sosyal hayatın içerisinde olma imkânı sunulacak olan merkezin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Osmanlı mimarîsine sahip olan Gürsu Gençlik Merkezi, 692 metrekarelik araziye 332 metrekare olarak inşa edildi.Gürsu Gençlik Merkezi; gençlerin, eğitim, kültür, sanat alanlarında çeşitli eğitimler alabileceği, kültürel faaliyet yapabileceği önemli bir merkez olarak hizmet verecek. Merkez bünyesinde dans ve folklor salonu, müzik işliği, lobi ve bekleme odası, öğretmenler odası, idari ofis, 2 adet derslik, bilgisayar işliği, plastik sanatları işliği, kütüphane, zeka oyunları işliği, el sanatları işliği ve resim işliği yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’den örnek mücadele 112 bin noktaya sosyal yardım Vatandaş evinde, Osmangazi hizmette
YEREL HABERLER Osmangazi’den örnek mücadele 112 bin noktaya sosyal ...
Emekli zabıta korona virüsten vefat etti
YEREL HABERLER Emekli zabıta korona virüsten vefat etti
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı ...
Bursa’nın fâtihi unutulmadı
YEREL HABERLER Bursa’nın fâtihi unutulmadı
İnegöl Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız ...
İznik'te kapı kapı maske dağıtılıyor
YEREL HABERLER İznik'te kapı kapı maske dağıtılıyor
Mehter fetih için yürüdü ve çaldı, evde kalanlar camlara çıktı Bursa'nın fethinin 694.yıldönümü sebebiyle tarihi Bursa Mehter Takımı Sur Kapısı'ndan Osmangazi ve Orhangazi Han'ın Türbesi önüne kadar yürüdü, mini bir konser verdi Mehter Takımı üyelerinin maske takması ve sosyal mesafeyi koruması dikkat çekti
YEREL HABERLER Mehter fetih için yürüdü ve çaldı, evde kalanlar ...
Bursa Kocaeli arasındaki dağ yolu toprakla kapatıldı, uyanık sürücüler yolda kaldı İznik ilçesi Yörükler Köyü ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi arasındaki yol geçişleri engellemek için köy muhtarlığı tarafından toprakla kapatıldı Yörükler Köyü Muhtarı Mehmet Batı: ""Yolumuz kapalı, gelmeyin"
YEREL HABERLER Bursa Kocaeli arasındaki dağ yolu toprakla kapatıldı, ...
Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü
(Görüntülü) Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı ...
İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti
Başkan Türkyılmaz: “Bizimle Mudanya emin ellerde”
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz: “Bizimle Mudanya emin ellerde”
(Görüntülü) Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını ...
Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi
YEREL HABERLER Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk ...
Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı
(Görüntülü) Zabıta ekipleri pazaryerine maskesiz girişlere izin vermedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zabıta ekipleri pazaryerine maskesiz ...
Deniz kıyıları kedilere kaldı Kedilerin deniz kenarında bank keyfi
YEREL HABERLER Deniz kıyıları kedilere kaldı Kedilerin deniz ...
Çağrı merkezinde telefonların başına geçen Başkan Aktaş: “1500 personelle Bursa’nın hizmetindeyiz”
YEREL HABERLER Çağrı merkezinde telefonların başına geçen Başkan ...
Korono vak'alarıyla ilgili sahte paylaşımlara dikkat
YEREL HABERLER Korono vak'alarıyla ilgili sahte paylaşımlara dikkat
Bursa'da ebabil kuşu görüldü
YEREL HABERLER Bursa'da ebabil kuşu görüldü
Mudanya Belediyesi pazarda maske dağıttı
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi pazarda maske dağıttı
Adliyede korona alarmı...17 memurun sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Adliyede korona alarmı...17 memurun sonuçları ...
Korona virüs şarkısına klip çektiler, "evde kal çağrısı" yaptılar
YEREL HABERLER Korona virüs şarkısına klip çektiler, "evde kal ...
"İnternet Yasası Türkiye için can simidi olacak" İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir: "Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine tek çözüm İnternet Yasası"
YEREL HABERLER "İnternet Yasası Türkiye için can simidi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X