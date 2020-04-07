Evde kalan anne-kız iş kadını oldu Köyden bütün Türkiye'ye doğal ürün satıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evde kalan anne-kız iş kadını oldu Köyden bütün Türkiye'ye doğal ürün satıyorlar

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan annekız, yaptıkları doğal ürünleri kargoyla bütün Türkiye'ye satıyor.

Evde kalan anne-kız iş kadını oldu Köyden bütün Türkiye'ye doğal ürün satıyorlar

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan annekız, yaptıkları doğal ürünleri kargoyla bütün Türkiye'ye satıyor.
Bursa'nın Kestel ilçesinin Kozluören köyünde yaşayan anne kız, korona virüsten dolayı eve kapandı. 'Ne yapabiliriz' diye düşünen annekız, köylerinde yetiştirdikleri meyvelerle sirke ve reçel yapmaya başladı. Doğal ürünler yapan anne ve kız, bu yaptıkları ürünleri açtıkları sosyal medya hesaplarında tanıtarak, sipariş gelen vilayetlere kargoyla gönderiyor. Doğal ürünleri çok beğenilen anne ve kız, gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Bu fikir Özlem Yılmaz'dan çıkarken, anne Cavide Güleç ise atalarından öğrendiği doğal yöntemlerle sirke ve reçelleri yaparak kızına da öğretiyor. Anne kız reçelleri 30 liradan satarken, sirkeleri ise 20 liradan satıyor. 11 çeşit reçel yapan kadınların ürünleri büyük rağbet görüyor. Ayrıca zeytin yağı ve nar çekirdeklerinden yaptıkları maskeyle kadınların ciltlerini güzelleştiriyorlar.
Evde otururken böyle bir şey yapmanın akıllarına geldiğini ifade eden Özlem Yılmaz, "Fikir benden çıktı. Anneme söyledim, o da atalarından öğrendiği yöntemle yetiştirdiğimiz meyvelerden reçel ve sirke yapmaya başladı. Ben de öğrendim, birlikte yapıp sosyal medya hesaplarından satışa çıkarttık. Ürünlerimiz çok beğenildi. Her yerden sipariş geliyor. Kargoyla siparişleri gönderiyoruz. Reçelleri 30 liradan, sirkeleri ise 20 liradan satıyoruz" dedi.
Anne Cavide Güleç ise, "Kızım böyle bir fikir ortaya attı. Ben de yapabiliriz dedim. Annem ve ninelerimden öğrendiğim yöntemle üretime başladık. Yaptığımız ürünler çok beğenildi. Biz de çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lüks otomobiliyle kovaladığı sokak köpeğine kurşun yağdırdı Köpeği 3 kurşunla telef eden cani, güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Lüks otomobiliyle kovaladığı sokak köpeğine kurşun ...
ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti
YEREL HABERLER ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları ...
(Görüntülü) OTOMOBİLİYLE GELİP, SOKAK KÖPEKLERİNE ATEŞ AÇAN SALDIRGAN, ARANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİYLE GELİP, SOKAK KÖPEKLERİNE ...
'Korona virüs kostümlü' tiyatrocu, sokağa çıkanları hem kovaladı hem bayılttı
YEREL HABERLER 'Korona virüs kostümlü' tiyatrocu, sokağa çıkanları ...
Uzaktan eğitimden sonra uzaktan tanıtım
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimden sonra uzaktan tanıtım
Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin püf noktaları
YEREL HABERLER Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin püf noktaları
Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor
YEREL HABERLER Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan ...
(Görüntülü) 80 yaşındaki Nazmiye nine, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 80 yaşındaki Nazmiye nine, koronavirüsü ...
80 yaşındaki Nazmiye nine, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER 80 yaşındaki Nazmiye nine, koronavirüsü yendi
80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi
YEREL HABERLER 80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi
Işık: “Gürsu Gençlik Merkezi, gelecek güzel günler için hazırlanıyor”
YEREL HABERLER Işık: “Gürsu Gençlik Merkezi, gelecek güzel günler ...
Osmangazi’den örnek mücadele 112 bin noktaya sosyal yardım Vatandaş evinde, Osmangazi hizmette
YEREL HABERLER Osmangazi’den örnek mücadele 112 bin noktaya sosyal ...
Emekli zabıta korona virüsten vefat etti
YEREL HABERLER Emekli zabıta korona virüsten vefat etti
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı ...
Bursa’nın fâtihi unutulmadı
YEREL HABERLER Bursa’nın fâtihi unutulmadı
İnegöl Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız ...
İznik'te kapı kapı maske dağıtılıyor
YEREL HABERLER İznik'te kapı kapı maske dağıtılıyor
Mehter fetih için yürüdü ve çaldı, evde kalanlar camlara çıktı Bursa'nın fethinin 694.yıldönümü sebebiyle tarihi Bursa Mehter Takımı Sur Kapısı'ndan Osmangazi ve Orhangazi Han'ın Türbesi önüne kadar yürüdü, mini bir konser verdi Mehter Takımı üyelerinin maske takması ve sosyal mesafeyi koruması dikkat çekti
YEREL HABERLER Mehter fetih için yürüdü ve çaldı, evde kalanlar ...
Bursa Kocaeli arasındaki dağ yolu toprakla kapatıldı, uyanık sürücüler yolda kaldı İznik ilçesi Yörükler Köyü ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi arasındaki yol geçişleri engellemek için köy muhtarlığı tarafından toprakla kapatıldı Yörükler Köyü Muhtarı Mehmet Batı: ""Yolumuz kapalı, gelmeyin"
YEREL HABERLER Bursa Kocaeli arasındaki dağ yolu toprakla kapatıldı, ...
Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü
(Görüntülü) Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı ...
İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti
Başkan Türkyılmaz: “Bizimle Mudanya emin ellerde”
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz: “Bizimle Mudanya emin ellerde”
(Görüntülü) Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X