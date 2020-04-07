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Virüse karşı psikolojik destek

İHA

Virüse karşı psikolojik destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle kaygı yaşayan bireylere psikolojik destek amacıyla yeni bir telefon hattını hizmete aldı. Uzman psikologların kullanacağı (0224) 7163067 numaralı hat, herkese açık olacak ve hafta içi her gün 09.00 ile 17.30 saatleri arasında değerlendirilebilecek.
Korona virüsü (Covid19) çıktığından beri tedbiri elden bırakmayan, Bursa’daki tüm toplu alanlar ile caddeleri düzenli olarak dezenfekte eden, ihtiyaç hisseden vatandaşların her türlü yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi, virüs salgını nedeniyle psikolojisi bozulan aile ile bireyleri de kapsama alanına aldı. Dünyanın geçtiği ekstrem durum nedeniyle kaygı yaşayan vatandaşlar için, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) bünyesinde yeni bir telefon hattı hizmete alındı. (0224) 7163067 numaralı hat, ‘alanlarında uzman 5 psikolog eşliğinde’ vatandaşların yaşadığı sıkıntılara çözüm arayacak.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, konuya ilişkin açıklamada bulundu. BADEM olarak korona virüs nedeniyle normal danışan hizmetlerini ‘geçici olarak’ durdurduklarını, personel ve kurum enerjisini telefonla psikolojik destek hattına yönlendirdiklerini belirten Kaldırım, uygulamanın tehdit ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini söyledi. Telefonla destek hattına istisnasız tüm vatandaşların başvuruda bulunabileceğini vurgulayan Kaldırım, “İnsanlar gelinen süreçle alakalı çok fazla kaygı yaşıyor. Bu nedenle telefonla hattını devreye aldık. Bu süreçte özellikle çocukları evde tutmak zor. Bunun yanında bireylerin kendileri ya da aileleriyle ilgili durumlar da var. Tüm risklere karşı, işin eğitimini almış arkadaşlarımızla birlikte hemşerilerimize her türlü katkıyı sağlamak için hazırız” dedi.
BADEM’in normal şartlarda danışanların birebir destek aldığı bir birim olduğunu söyleyen Kaldırım, yüz yüze danışma işlemini ‘koronavirüsle mücadele esasları çerçevesinde’ durdurduklarını ifade etti. Kaldırım, “Hayat ne zaman normalleşirse, BADEM olarak faaliyetlerimiz de o zaman rutine dönecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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