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Başkan Türkyılmaz: “Bizimle Mudanya emin ellerde”

İHA

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleri ile birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini beliterek, "Bizimle Mudanya emin ellerde demiştik. Altı yıllık tecrübemizle bu günleri de dayanışmayla aşacağız. İçiniz rahat olsun, biz görevimizin başındayız" dedi.

Başkan Türkyılmaz: “Bizimle Mudanya emin ellerde”

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleri ile birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini beliterek, “Bizimle Mudanya emin ellerde demiştik. Altı yıllık tecrübemizle bu günleri de dayanışmayla aşacağız. İçiniz rahat olsun, biz görevimizin başındayız” dedi.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, koronavirüs (COVID19) salgını ile birlikte ülke genelinde sosyal belediyeciliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Mudanya’nın Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleri ile birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini beliten Başkan Türkyılmaz, “Bizimle Mudanya emin ellerde demiştik. Altı yıllık tecrübemizle bu günleri de dayanışmayla aşacağız. Umutlu, mutlu yarınlarda yine meydanları, sahilleri, sokakları, parkları hep birlikte dolduracağız. Mudanyamızda her şey yine çok güzel olacak. Daha mutlu daha sağlıklı bir gelecek için bugünden sorumlu davranan, çağrılarımıza uyarak evinde kalan, kendini, sevdiklerini, çevresini düşünen Mudanyalı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Daha nice yıllar Mudanyalı hemşerilerim için birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun, biz görevimizin başındayız” dedi.
4 bin 166 aileye her ay sosyal destek
Hizmetlerinin odak noktasında katılımcılık ve hakça paylaşım ilkelerinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Hayri Türkyılmaz, belediyecilikte yeni bir halkla ilişkiler modeli oluşturarak pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Biz, sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağının örneklerini verdik. Geldiğimiz süreçte 4 bin 166 kayıtlı ailenin her ay hizmet aldığı Mudanya’nın manevî evlatları Zeytin Dalı projemiz var. Eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda, yakacak yardımlarına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Zeytin Dalı ekibimiz, bu güne kadar 3 bin 451 kişiye evde kuaförlük hizmeti, 2 bin 500 kişiye düzenli kıyafet yardımı, bin 472 öğrenciye kırtasiye desteği verildi. Bu proje kapsamında belediyeye ait alanlarda park ve yol kenarlarındaki ağaçlarda yetişen zeytinler toplanarak önce zeytinyağı hâline getiriliyor, ardından da Mudanya’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Geldiğimiz süreçte Mudanya’da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor. Gece gündüz, 7/24 Mudanyalı hemşehrilerimizin yanındayız. 6 yıldır ilk günkü heyecanla Mudanyamız için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve devam eden projelerimizle Mudanya’nın geleceğine yaktığımız hizmet meşalesini gururla taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
13 bin kişiye evde sağlık hizmeti
Evde sağlık hizmetinden anne ve bebek sağlığına, hasta nakillerinden diyetisyen hizmetine kadar Mudanyalıların yanında olan Uğur Böceği projesinin de önemli bir sosyal proje olduğunu vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Uğur Böceği projemiz kapsamında bu güne kadar Mudanya’da dünyaya gelen 541 bebeğin beşikten zıbınına kadar her türlü ihtiyacı belediyemiz tarafından hediye edilmiştir. 13 bin 479 kişinin hastaneye ulaşımı gerçekleştirildi, 13 bin 38 kişiye evde sağlık hizmeti sağlandı. 2019 yılında köy programları kapsamında 19 mahallemizde 791 hemşehrimin şeker ve tansiyon ölçümleri yapılırken, sağlık kontrolleri yine belediyemiz personeli tarafından gerçekleştirildi. Uğur Böceği sağlık birimimizde obeziteye bağlı gelişebilecek kronik hastalık risklerini asgariye indirmenin yanı sıra toplumun dengeli ve sağlıklı beslenmesi için ücretsiz diyetisyen danışma hizmetini başlattık. Yine belediyemiz diyetisyeni tarafından bin 110 Mudanyalıya danışma hizmeti verilirken, köylerde ise bu hizmetten bin 155 kişi yararlandı. Mudanya, ekim ayından bu yana toplam 1 ton 455 kilogram verdi” dedi.
Mudanyalıların yaşamlarını kolaylaştırmak adına her mahalleye eşit hizmet götürdüklerinin altını çizen Başkan Türkyılmaz, “Koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerime gıda ve temizlik paketi dağıtımına başladık. Bu süreçte 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan bin kişiye bir ay yetecek kadar gıda ve temizlik paketleri dağıttık. 3 bin 300 kişiye daha planlama dâhilinde yardım yapılacak. Yine her mahallemizde dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız sürüyor. Kullandığımız dezenfektanın 30 gramı ile 400 metrekare alan dezenfekte ediliyor. Şu âna kadar 35 kilo dezenfektan tüketerek yaklaşık 400 bin metrekare yüzeyi dezenfekte etmiş olduk. Mahalle ve köylerde sokak sokak yürütülen fizikî çalışmalar kapsamında 6 yılda 53 bin 660 ton asfalt, 182 bin 372 metrekare parke çalışması, 12 bin 568 kilometre imar yolu, 47 bin 288 kilometre köy yolu bakım çalışması yaptık. Yine her mahalleye park ve halı saha sözümüz gereği 47 mahallemizde yeni yapım parklarının yanı sıra eski parklarımızı da yeniledik, 16 mahallemizi halı saha, spor sahası ile buluşturduk” dedi.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, devam eden projelerle ilgili de bilgiler verdi.
Taş Mektep Restorasyonunun tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Başkan Türkyılmaz, Taş Mektep tamamlandığında kimliğine özgün bir şekilde eğitim işlevinin süreceğini, yapının bölgenin tarihini yansıtan müze ve kütüphaneyle yaşatılacağını belirtti. Türkiye’nin en büyük kreş ve anaokullarından biri olan Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nin tamamlandığını söyleyen Başkan Türkyılmaz, Mürsel Mahallesi’nde belediyeye ait yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda, bünyesinde hayvan parkı, spor alanı, basketbol sahası, tenis kortu, çocuk oyun alanı ve yürüyüş parkurlarının bulunduğu dev bir parkı Mudanya’ya kazandırdıklarını vurguladı. Mudanya’nın vizyon projesi Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nin çalışmalarının sürdüğünü anlatan Türkyılmaz, “Bölge yapısına uygun dükkanlar, kafeteryalar, restoranların, yönetim birimlerinin bulunacağı 25 dükkan, konser etkinlikleri, açık hava sergileri, yazlık sinema günlerinin yapılacağı amfi ile dinlenme bölümleri, çocuk oyun alanları, engelsiz yürüyüş yollarının bulunacağı yeşillendirilmiş bir alanın yaratılacağı ilk etap 2021 yılında hizmete açılacak, Tirilye Sanat evimizin ise ihalesini tamamladık. Yıl sonunda hizmete açacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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