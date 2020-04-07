Yıldırım Belediyesi, sağlıkçılar için otel kiraladı

Yıldırım Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline desteğini sürdürüyor.

Daha evvel Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlıkçılara Yeşil Yıldırım Oteli’ni tahsis eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu defa da gece gündüz demeden hasta insanlara yardım etmeye çalışan sağlık personelleri için otel kiraladı. Sağlık çalışanlarına tahsis edilen otel, personelin hem daha iyi şartlarda dinlenmelerini hem de çalışanlardan virüsün başkalarına buluşma riskini azaltacak. Yıldırım Belediyesi tarafından ilk etapta bir ay boyunca kiralanan otelde 70 kişi kalabilecek.

Bursa’nın merkezinde yer alan otel Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına hizmet verecek.

Mahalli idareler olarak bu zor günlerde sağlık personellerine destek olmayı sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparken bir yandan da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sosyal destek bağlamında gıda yardımı, sıcak yemek ve ekmek yardımı hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte bu süreçte en çok risk altında bulunan ve fedakarca hizmet eden kıymetli sağlık çalışanlarımızı da unutmuyoruz. Öncelikli olarak bu süreçte Yeşil Yıldırım Otelimizi sağlık personelimize tahsis etmiştik, fakat bunun yeterli olmadığını gördük. Bu minvalde Yıldırım’da hizmet veren Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki sağlık çalışanlarımız için dört yıldızlı, 70 oda kapasiteli nezih bir oteli kiralayarak bu oteli de sağlıkçılarımızın hizmetine sunduk. Bizler fedakar sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.

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