Evde kal, kitapla kal

Bkmkitap.com’un sosyal sorumluluk projesi olan #türkiyeokuyor etkinliği kitapseverler tarafından büyük rağbet gördü.

Korona virüsü sebebiyle zamanlarını evde geçirenlerin artmasıyla kitapseverler okumaya daha çok zaman ayırmaya başladı. Okuyucular #türkiyeokuyor #evdekalkitaplakal faaliyeti ile her gün okudukları kitaplarını saat 13.00’dan itibaren geceyarısına kadar #turkiyeokuyor #evdekalkitaplakal hastagi ile twitter veya instagram hesaplarında paylaşıyor. Böylece etkinliğe katılanlar kitap okuma kampanyasına destek veriyor.

BKM KİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbalı, etkinliğin koronavirüs salgını sonrası zamanlarını evde geçiren öğrenciler ve aileler için en doğru tercihlerden biri olduğunu belirterek, “Öğrencilerimiz ve yetişkinler bu tatili fırsat bilerek boş zamanlarını kendileri ve toplumumuz için en yararlı faaliyetlerden biri olan kitap okuma ile değerlendirebilirler. Dünya ve ülke olarak zor bir dönemden geçerken genellikle zaman bulamadığımız kitaplara daha çok vakit ayırabileceğiz. Ailece kitapla zaman geçirmiş olacağız. Biz de bkmkitap.com olarak nisan ayı sonuna kadar mobilde kargo bedava ve kapıda ödeme fırsatlarının yanı sıra ekstra indirimlerimizle kitapları insanlara daha hesaplı bir şekilde sunmaya devam edeceğiz. Yeter ki insanlar vakitlerini kitaplarla değerlendirmek istesinler” dedi.

515Nisan tarihleri arasında 10 gün sürecek olan projeye katılmak isteyenler ise her gün saat 13:00’dan itibaren gece saat 00:00’a kadar okuduğu kitabın özenle çektiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşabiliyorlar. Asıl maksat toplumun dikkatini kitap okuma alışkanlığına çekmek. bkmkitap.com etkinliğe iştirak eden kitapseverlere proje boyunca her akşam sürpriz çekilişle 100 TL, 75 TL ve 50 TL değerinde olmak üzere 3 kişiye hediye çeki veriyor. Ayrıca paylaşılan fotoğraflardan seçilen 100 fotoğraf 2030 Nisan tarihlerinde sanal kitap fotoğrafları sergisinde paylaşılacak ve oylama sonucunda seçilen 3 fotoğrafa çeşitli ödüller de verilecek.

