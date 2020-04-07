Bursa'da bir köy karantina altına alındı

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Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan 6 korona virüs vakası görülen bir kırsal mahalle karantina altına alındı.

Keles İlçesinde bulunan Yazıbaşı Mahallesi korona virüs vakalarının ardından karantina altına alındı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesinde koronavirüs görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren Yazıbaşı Mahallemiz ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır.

Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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