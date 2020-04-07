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Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğretmen Murat Derin, balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı. Barınağa götürülen kuşun tedavisine başlandı. İnegöl ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Murat Derin, öğle saatlerinde dairesinin balkonunda, uçmakta zorlanan bir ebabil kuşu gördü. Derin, ebabil kuşunu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Barınak yetkilileri tarafından, kuşun kanatlarının tutulduğu ve bu sebeple uçma yetisini kaybettiği ifade edildi. Barınaktaki veterinerler, ebabil kuşunu tedavi altına aldı.  Derin, "Bugün mübarek...

Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğretmen Murat Derin, balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı. Barınağa götürülen kuşun tedavisine başlandı.<br>İnegöl ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Murat Derin, öğle saatlerinde dairesinin balkonunda, uçmakta zorlanan bir ebabil kuşu gördü. Derin, ebabil kuşunu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Barınak yetkilileri tarafından, kuşun kanatlarının tutulduğu ve bu sebeple uçma yetisini kaybettiği ifade edildi. Barınaktaki veterinerler, ebabil kuşunu tedavi altına aldı. <br>Derin, "Bugün mübarek Berat Kandili. Bizim de bu mübarek günde, balkonumuza mübarek bir kuş misafir oldu. Ebabil kuşu, ülkemizde nadir görülen ve Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen bir kuş. Genelde yüksek yerlerde konum alıyor. Balkonumuza nasıl geldiğini bilemiyoruz, su ve yem vermeye çalıştık. Hayvan barınağına teslim ettik, veteriner arkadaşlarımız ilgilenecektir" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-07 14:35:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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