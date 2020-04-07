Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine sebze desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine sebze desteği

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı gıda ve hijyen maddesi yardımlarına tüm hızıyla devam ederken, pazar filelerini de boş bırakmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Tarım A.Ş ambarlarında her gün yüzlerce aile için gerçekleştirilen sebze paketleme çalışmalarına katılarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 9 ayrı kalemde 13 kilogramlık filelerin her gün insanların adreslerine teslim edildiğini belirten Başkan Aktaş, "Salgının kendisini gösterdiği ilk andan itibaren; sıcak yemekten evde bakıma, pazar...

Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine sebze desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı gıda ve hijyen maddesi yardımlarına tüm hızıyla devam ederken, pazar filelerini de boş bırakmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Tarım A.Ş ambarlarında her gün yüzlerce aile için gerçekleştirilen sebze paketleme çalışmalarına katılarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 9 ayrı kalemde 13 kilogramlık filelerin her gün insanların adreslerine teslim edildiğini belirten Başkan Aktaş, “Salgının kendisini gösterdiği ilk andan itibaren; sıcak yemekten evde bakıma, pazar giderlerinin temin edilmesinden market alışverişlerine, erzak kolilerinden hijyen maddelerine kadar her alanda hummalı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
10 günlük mutfak ihtiyacını gideren destek
Tarım AŞ’nin Bursa Sebze Hali’nde bulunan ambarlarını ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, burada her gün 2 bine yakın aile için hazırlanan sebze paketleme çalışmalarına katıldı. ‘Sıfır atık, sıfır kayıp’, ‘Tedbir var, panik yok. Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?’ yazılı fileler içerisine doldurulan ‘antioksidan özelliğe sahip’ mevsimsel sebzeler; 65 yaş üstü, işsiz ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dağıtılmak üzere her gün düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ’deki aktarma merkezine gönderiliyor. Vatandaşların evden çıkmalarını engellemeye ve 10 günlük mutfak ihtiyacını gidermeye yönelik hazırlanan malzemeler, BUSKİ’deki aktarma merkezinden ‘resmi kayıtlara göre belirlenen isimlere ulaştırılmak üzere’ yola çıkartılıyor.
Bin 500 personelle canlabaşla kesintisiz hizmet
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele noktasında 1500 personelle hummalı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara, işsiz kalanlara yardım için yoğun bir çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Burada çalışan hanımefendilerin heyecan ve gayretini görüyorsunuz. Mutfakla ilgili tüm malzemeler; domatesinden patatesine, salatasından temel gıda maddelerine varana kadar birçok sebze, burada itinalı bir şekilde hazırlanıyor. Destek veren herkese, özellikle sürece katkı koyan hal esnafına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Virüs salgını nedeniyle işi ve aşı sıkıntıya giren vatandaşlara dokunabilmek adına özel bir gayretlerinin olduğunu yineleyen Başkan Aktaş, “Bursa Tarım AŞ’de hazırlanan paketlerde, 9 ayrı kalemde 13 kilogramlık malzeme bulunuyor. Her gün bu işlem, seri bir şekilde devam ediyor. 3 milyon nüfusa yönelik hizmetlerimiz inşallah artarak sürecek. Bu sıkıntıların bir an önce ülkemiz ve insanlığın üzerinden kalkması temennisiyle, tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacabey’de elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları tam gaz
YEREL HABERLER Karacabey’de elektrik hatlarının yer altına alınma ...
(Görüntülü) Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı
Bursa’dan Ağrı’ya hibe 2 araç
YEREL HABERLER Bursa’dan Ağrı’ya hibe 2 araç
Ebabil kuşuna genç öğretmen ve ailesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Ebabil kuşuna genç öğretmen ve ailesi sahip çıktı
Bursa'nın Kestel ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'nın Kestel ilçesinde 1 mahalle, karantinaya ...
(Görüntülü) Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da virüsten korunmak için temassız ...
Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı
YEREL HABERLER Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı
Osmangazi’de kimse sahipsiz değil
YEREL HABERLER Osmangazi’de kimse sahipsiz değil
Bursa'nın Kestel ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bursa'nın Kestel ilçesinde 1 mahalle, karantinaya ...
(Görüntülü) Bisiklet sporcusu yarışlara evinde simülasyon ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bisiklet sporcusu yarışlara evinde ...
Başkan Yılmaz’dan pazarda koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan pazarda koronavirüs denetimi
Btso Meslek Komitelerinde ‘Dijital Toplantı’ dönemi başladı BTSO Meslek Komiteleri görüş ve önerilerini aktarmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Btso Meslek Komitelerinde ‘Dijital Toplantı’ dönemi ...
Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandı
YEREL HABERLER Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune ...
Bursa'da bir köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da bir köy karantina altına alındı
Gemlik'de mama kapları uygun alanlara yerleştiriliyor Gemlik Belediyesi sokaktaki dostlarımızı unutmuyor
YEREL HABERLER Gemlik'de mama kapları uygun alanlara ...
Osmangazi’den küçük esnafa büyük destek
YEREL HABERLER Osmangazi’den küçük esnafa büyük destek
Matlı: "Mücbir sebep kapsamı istisnasız genişletilmeli"
YEREL HABERLER Matlı: "Mücbir sebep kapsamı istisnasız ...
Otomobil 30 metreden yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 30 metreden yuvarlandı: 3 yaralı
Bisiklet sporcusu yarışlara evinde simülasyon ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bisiklet sporcusu yarışlara evinde simülasyon ile ...
Bursa Ticaret Borsası'ndan korona virüs için 140 milyon liralık destek Nefes kredisi bu hafta devreye girecek Borsa bütçesinin yüzde 70’i nefes kredisine tahsis edildi
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası'ndan korona virüs için 140 ...
Uedaş saha ekipleri hayatı aydınlatıyor
YEREL HABERLER Uedaş saha ekipleri hayatı aydınlatıyor
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil 30 metre şarampole uçtu
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan otomobil 30 metre şarampole ...
Korona testi için temassız numune alınıyor Bursa Şehir Hastanesi’nde biyolojik örnek alma kabinleri kullanıyor
YEREL HABERLER Korona testi için temassız numune alınıyor Bursa ...
"İnternet Yasası Türkiye için can simidi olacak" İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir: "Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine tek çözüm İnternet Yasası"
YEREL HABERLER "İnternet Yasası Türkiye için can simidi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X