Korona virüs nedeniyle camiler kandilde boş kaldı

Korona virüs (Kovid19) nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle Beraat Kandili’nde Ulucami Camii boş kalırken, yatsı ezanı sonrası camilerden dualar yükseldi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsü (Kovid19) nedeniyle Bursa'da gündüz meydanlar bomboş kalırken, virüs nedeniyle kapatılan camilerde boş kaldı. Virüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere Cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı kalacak" açıklamasında bulunmuştu.

İslam aleminde Beraat Kandili’nde tüm ülkede camiler dolup taşıyordu. Camiler korona virüsü sebebiyle açılmadı. Ulucami Caminin çekilen görüntülerinde etrafında yoğunluk olmadığı göründü.

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