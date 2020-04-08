Koronavirüsü yenen kadın, sağlıkçıların alkışlarıyla taburcu edildi

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA´da koronavirüs tedavisi sağlığına kavuşan kadın hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Valilik o anların görüntülerini, `Güzel haberler gelmeye devam ediyor´ ifadeleriyle paylaştı.<br>Bursa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüp, sağlığına kavuşan kişi sayısının 19'a çıktığı belirtildi. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.<br>Valilik bugün de sosyal medya hesabı üzerinden, hastalığı yenip sağlığına kavuşan kişinin hastane çıkışındaki görüntülerini paylaştı. 'İlçelerimizden Güzel Haberler Gelmeye Devam Ediyor. Gelen Bu Güzel Haberlerle Umutlarımız Daha da Büyüyor... Yaşam İçin.' notuyla paylaşılan görüntülerde, adı açıklanmayan kadının sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinden hastaneden çıktığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-04-08 14:59:54<br>

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