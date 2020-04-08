Bursa'da yemekhanede çıkan yangın korkuttu

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Bursa'da mermer ocağının yemekhanesinde çıkan yangın korkuttu.

Mustafakemalpaşa Soğucak Mahallesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağının yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede yatakhanelere sıçradı. Yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından olduğu belirlenirken ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İşçiler sahada çalıştıklarından dolayı can kaybı yaşanmazken işçilere ait para ve değerli eşyaların da yandığı belirtildi.

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