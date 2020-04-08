(Görüntülü) Koronavirüsü yenen kadın, sağlıkçıların alkışlarıyla taburcu edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Koronavirüsü yenen kadın, sağlıkçıların alkışlarıyla taburcu edildi

DHA

Bursa?da koronavirüs tedavisi sağlığına kavuşan kadın hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Valilik o anların görüntülerini, ?Güzel haberler gelmeye devam ediyor? ifadeleriyle paylaştı. Bursa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüp, sağlığına kavuşan kişi sayısının 19'a çıktığı belirtildi. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi. Valilik bugün de sosyal medya hesabı üzerinden, hastalığı yenip sağlığına kavuşan kişinin hastane çıkışındaki görüntülerini paylaştı. 'İlçelerimizden Güzel...

(Görüntülü) Koronavirüsü yenen kadın, sağlıkçıların alkışlarıyla taburcu edildi

Bursa?da koronavirüs tedavisi sağlığına kavuşan kadın hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Valilik o anların görüntülerini, ?Güzel haberler gelmeye devam ediyor? ifadeleriyle paylaştı.<br>Bursa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüp, sağlığına kavuşan kişi sayısının 19'a çıktığı belirtildi. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.<br>Valilik bugün de sosyal medya hesabı üzerinden, hastalığı yenip sağlığına kavuşan kişinin hastane çıkışındaki görüntülerini paylaştı. 'İlçelerimizden Güzel Haberler Gelmeye Devam Ediyor. Gelen Bu Güzel Haberlerle Umutlarımız Daha da Büyüyor... Yaşam İçin.' notuyla paylaşılan görüntülerde, adı açıklanmayan kadının sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinden hastaneden çıktığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Bursa <br>2020-04-08 15:37:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacabey'de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Karacabey'de korona virüsü yenen hasta alkışlarla ...
Başkan Sertaslan: “Kurallara uymayanın, tezgâhını kapatırız”
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan: “Kurallara uymayanın, tezgâhını ...
Bursalılara psikolojik destek Yıldırım Belediyesi uzman psikologlar tarafından hazırlanan sosyal paylaşım platformları üzerinden haftada 2 gün canlı yayın yaparak vatandaşlardan gelen soruları yanıtlıyor
YEREL HABERLER Bursalılara psikolojik destek Yıldırım Belediyesi ...
Başkan Kanar Polis Haftasını unutmadı Başkan Kanar Polis Haftasını kontrol noktasında kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kanar Polis Haftasını unutmadı Başkan Kanar ...
Bursa'da can dostlar unutulmuyor Bursa Osmangazi Belediyesi dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara sahip çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da can dostlar unutulmuyor Bursa Osmangazi ...
Bursa, kendi maskesini üretiyor
YEREL HABERLER Bursa, kendi maskesini üretiyor
Bursa'da yemekhanede çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da yemekhanede çıkan yangın korkuttu
Bursa Adliyesinde korona virüs Önlemi
YEREL HABERLER Bursa Adliyesinde korona virüs Önlemi
Koronavirüsü yenen kadın, sağlıkçıların alkışlarıyla taburcu edildi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen kadın, sağlıkçıların alkışlarıyla ...
Mustafakemalpaşa'da mermer ocağında yangın çıktı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da mermer ocağında yangın çıktı
Bursa'da yasa dışı tıraşa para cezası
YEREL HABERLER Bursa'da yasa dışı tıraşa para cezası
Bursa'da korona virüsü yenen hastalar alkışlarla yolcu ediliyor
YEREL HABERLER Bursa'da korona virüsü yenen hastalar alkışlarla ...
(Görüntülü) At, sokak ortasında doğum yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) At, sokak ortasında doğum yaptı
Göz muayenesini cep telefonu kamerasıyla yapacak aparat geliştirdiler
YEREL HABERLER Göz muayenesini cep telefonu kamerasıyla yapacak ...
Bursa'da piknik yapıp, balık tutan 2 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Bursa'da piknik yapıp, balık tutan 2 kişiye para ...
Kaygı bozukluğu bağışıklığı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kaygı bozukluğu bağışıklığı olumsuz etkiliyor
Sokak ortasında doğum yaptı
YEREL HABERLER Sokak ortasında doğum yaptı
Baraj kenarında balık tutup piknik yapan iki kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Baraj kenarında balık tutup piknik yapan iki kişiye ...
At, sokak ortasında doğum yaptı
YEREL HABERLER At, sokak ortasında doğum yaptı
BUÜ’lü akademisyenler salgın riskini ‘Uludağ’ ile aşacak
YEREL HABERLER BUÜ’lü akademisyenler salgın riskini ‘Uludağ’ ile ...
Osmangazi Belediyesi’nden pazar yerlerine el dezenfektanı
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi’nden pazar yerlerine el ...
(Görüntülü) Bursa'da iş hanında yangın; kundaklama iddiası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da iş hanında yangın; kundaklama ...
Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı Virüse rağmen tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı Virüse rağmen ...
Mustafakemalpaşa'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da sokak hayvanları unutulmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X