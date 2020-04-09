(Görüntülü) Yaşlı adam ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce duygulandı

"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

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<br>Yaşlı adam ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce duygulandı<br>Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Edebey mahallesinde yaşayan emekli öğretmen Fahri Ümmetoğlu(82), ilaçlarını getiren ilçe sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutumadı.<br>İnegöl?e bağlı kırsal Edebey mahallesinde bulunan bağ evinde, eşi Şükrü Naz(77) ile birlikte yaşayan Fahri Ümmetoğlu, sokağa çıkma yasağı sebebiyle ilçe sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipleri telefonla arayan Ümmetoğlu, mide rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlarının bittiğini söyleyerek, ilaç istedi. Eczaneden ilaçları alan ekipler, Ümmetoğlu?nun evine geldi. Ekipleri kapıda karşılayan Ümmetoğlu, mutluluktan gözyaşı döktü.<br>MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKTÜ<br>Ekiplerin ?biz sizler için varızö demesi üzerine mutluluk gözyaşı döken Ümmetoğlu, ?Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere uzun ömürler versinö dedi. İlaçların ücretini vermek istediğini söyleyen Ümmetoğlu, ücret alınmadığını öğrenince, ekiplere kendi ürettiği ballardan ikram etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa <br>2020-04-09 09:22:25<br>

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