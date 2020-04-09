Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesi kırsal Edebey Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Fahri Ümmetoğlu (82), koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamadığı için ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.<br>İnegöl´e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde bulunan bağ evinde, eşi Şükrünaz (77) ile birlikte yaşayan emekli öğretmen Fahri Ümmetoğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçe sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipleri telefonla arayan Ümmetoğlu, mide rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlarının bittiğini söyledi. Eczaneden ilaçları alan ekipler, Ümmetoğlu´nun evine geldi. Ekipleri kapıda karşılayan Ümmetoğlu, mutluluktan gözyaşı döktü.<br>EKİPLERE BAL İKRAM ETTİ<br>Ekipleri görünce duygulanan Ümmetoğlu, "Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere uzun ömürler versin" dedi. İlaçların ücretini vermek istediğini söyleyen Ümmetoğlu, ücret alınmadığını öğrenince, ekiplere kendi ürettiği ballardan ikram etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-09 09:41:01<br>

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