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İnegölspor Teknik Direktörü Yoldaş: Maçın son anına kadar yenilgiyi kabullenmeyen bir ekip oluşturduk

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, "Maçın son anına kadar yenilgiyi kabullenmeyen bir ekip oluşturma çabasındaydık, bunu da başardık. Allah nasip eder, başlamak nasip olursa, bu süreçte kaldığımız yerden aynı şekilde devam edip, Play-Off yolunda vizeyi almak istiyoruz" dedi. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş, açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle zor ve sıkıntılı bir süreçten geçildiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Salgın hastalıktan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız var....

İnegölspor Teknik Direktörü Yoldaş: Maçın son anına kadar yenilgiyi kabullenmeyen bir ekip oluşturduk

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, "Maçın son anına kadar yenilgiyi kabullenmeyen bir ekip oluşturma çabasındaydık, bunu da başardık. Allah nasip eder, başlamak nasip olursa, bu süreçte kaldığımız yerden aynı şekilde devam edip, Play-Off yolunda vizeyi almak istiyoruz" dedi.<br>TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş, açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle zor ve sıkıntılı bir süreçten geçildiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Salgın hastalıktan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. En kısa zamanda bunu da atlatacağımızı düşünüyorum. Tabii ki çok üzüntülü bir süreçten geçiyoruz. Bir can kaybımız bile bizim için çok üzüntü vericidir. Onun için üzüntümüz sonsuz" dedi.<br>"ALTYAPIMIZDAN YETİŞEN 7 OYUNCU AYNI ZAMANDA SAHADAYDI"<br>İnegölspor ile birlikte ikinci sezonunu geçirdiğini belirten Yoldaş, "Daha önce 2017 yılında İnegölspor´da görev almıştım. Bu sezon geldiğimde benim dönemimden 10´a yakın oyuncu takımda hala duruyordu fakat kadro büyük bir değişime uğramıştı. Normal olarak 2 sene içerisinde tabii ki bir sirkülasyon devam ediyor. Benim genç oyunculara düşkünlüğüm çok fazladır. Ama ne olursa olsun genç oyuncu oynatayım diye de bir ısrarım yok. İnegölspor´da ilk çalıştığım dönemde de lig panoramasına baktığımda, genç oyuncuya en fazla 900 dakika ile şans veren teknik adam benmişim. O zaman da öyleydi, şimdi de aynı şekilde. Yani altyapımızdan yetişen 7 oyuncunun aynı zamanda sahada olduğunu hatırlıyorum. Yedek kulübesinde de olduğunu hatırlıyorum. Birçok kulübe baktığımızda böyle bir şey göremiyoruz. Aslında özlenen, istenen bir şey. Yani böyle iyi bir genç oyuncu grubuyla, tecrübeli oyuncu grubunun entegrasyonunu sağladığınız zaman genç oyuncularının, hele kendi kulüplerinde yetişmiş oyuncuların daha böyle kulüp aidiyeti elinde, yüreğinde oluyor" diye konuştu.<br>"GÜZEL BİR ŞEKİLDE"<br>Tecrübeli oyuncular ile birlikte genç oyuncuların entegrasyonunu sağladıklarında ortaya güzel bir şeyin çıktığını kaydeden Yoldaş, "Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunun semeresini de aldık. Devam ettirmeye de çalışacağız. Ben geldiğim zamandan itibaren ekibimle birlikte ve oyuncularla aramızda güzel bir iletişim kurduk. Gerek antrenmanımızla alakalı, gerek çalışma metodumuzla alakalı, gerekse bizlerin ortaya koyduğu prensiplerle alakalı, oyuncularımızın karşılık vermesi, bize karşı reaksiyonu çok güzel oldu. Bizim sahadaki anlayışımız her zaman için oyunu çift yönlü oynayabilen bir takıma sahip olma modeliyle hep oynamaya çalıştık. Savunma ve hücum olmak üzere 2 yönü de başarılı bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Maçın son anına kadar yenilgiyi kabullenmeyen bir ekip oluşturma çabasındaydık, bunu da başardık" ifadelerini kullandı.<br>Yoldaş ayrıca, "Fiziksel olarak da çocuklar çok iyi çalışıyorlar. Ama günlük performans çok önemli. Bundan sonra bizim için her maç final havasında olacaktır. Oyuncularıma, yönetimimize özellikle taraftarımıza çok inanıyorum. Çok büyük destekleri var bize. Canı gönülden destekliyorlar. Onlara da sonsuz teşekkür ederim. Allah nasip eder, başlamak nasip olursa, bu süreçte kaldığımız yerden aynı şekilde devam edip, Play-Off yolunda vizeyi almak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-09 10:55:43<br>

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