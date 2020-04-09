Mustafakemalpaşa’nın yeni kaymakamı belli oldu

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı görevine getirildi. Kaymakam Altıntaş, görevlendirme ile ilgili yaptığı açıklamada, Soma’da 5 yılını tamamladığını dile getirerek, “Mustafakemalpaşa Kaymakamlığında görevli olan arkadaşımızın emekli olması nedeni ile bizler burada görevlendirildik. Soma’da güzel insanlar tanıdım. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Soma Kaymakamlığı görevine ise Denizli’nin Sarayköy ilçe Kaymakamı Fatih Akkaya getirildi.

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