Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne yeni atama

"Bu gidiş gidiş değil"

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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Fatih Öztürk'ün atandığı belirtildi. Daha önce Seben ve Aladağ gibi bölgelerde orman işletme bünyesinde çalışmalarını sürdüren Öztürk, 2016 yılında İzmir’e atanmıştı.

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