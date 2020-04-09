Sokak hayvanlarına korona desteği

Yıldırım Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında temizlik, hijyen ve sosyal destek çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarına da bu zor dönemde destek olmayı sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların ‘Evde Kal’ çağrılarına uymaları, kafetarya, restoran ve benzeri yerlerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odaklarına ve muhtelif noktalara kedi, köpek maması ve kuş yemi gibi temel besin maddeleri bırakarak can dostlarına destek oluyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, kedi, köpek gibi sokak hayvanların yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına yem, mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde periyodik olarak yapılan mama ve su dağıtımları sıklaştırılırken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da ihtiyacı olan sokak hayvanlarına belediye veterinerleri müdahalede bulundu.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle insanlar kadar hayvanlar için de yaşam koşullarının ağırlaştığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik, hijyen ve sosyal destek çalışmalarımızı yürütürken ilçemizdeki sokak hayvanlarına da ayrı önem veriyoruz. Bu sevimli dostlarımız zor bir dönemden geçiyor. Beslenme zorluğunun yanında temel yaşam maddesi olan su bulmak da sokak canlıları için bir o kadar zorlaşıyor. Sokak hayvanlarının bu süreci hayatlarını kaybetmeden atlatması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın da mahallelerinde beslemeye güçlük çektikleri sevimli can dostlarımızın da beslenmelerini sağlıyoruz. Bu süre zarfında Yıldırımlı hemşerilerimizden ‘Evde Kal’ çağrılarına uymaları ancak kapı önlerine bir kap su ve mama bırakarak sokak hayvanlarımızın hayatlarına devam etmelerini sağlamalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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