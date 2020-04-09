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Video çekip öneride bulundu Bursalı doktordan korona virüs için uyarı "Her aile hekimi kendisine düşen 4 bin hastaya hemogram testi yapıp bağışıklığını kontrol etsin" "Virüs kimseyi öldürmez. Virüse karşı bedenimizde olması gereken savunma mekanizması düşükse o öldürür"

İHA

Video çekip öneride bulundu Bursalı doktordan korona virüs için uyarı "Her aile hekimi kendisine düşen 4 bin hastaya hemogram testi yapıp bağışıklığını kontrol etsin" "Virüs kimseyi öldürmez. Virüse karşı bedenimizde olması gereken savunma mekanizması düşükse o öldürür"

Bursa'da aile hekimliği yapan Dr. Ahmet Şentürk, korona virüs ile ilgili çektiği bir videoyu paylaşarak Sağlık Bakanlığına teklifte bulundu. Her aile hekiminin kendisine düşen 4 bin phastaya hemogram testi yapıp hastaların bağışıklık sistemleri hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini savunan doktor Şentürk, "Virüs kimseyi öldürmez. Virüse karşı bedenimizde olması gereken savunma mekanizması düşükse o öldürür" dedi.
Kuleli ve GATA’da başlayan eğitimini sivil bir üniversitede tamamlayarak kendini bu alanda geliştiren Bursalı Dr. Ahmet Şentürk, çektiği bir videoyu paylaşarak korona virüse farklı bir bakış açısı getirdi.
1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yılın doktoru seçilerek alanında dünya genelinde dikkatleri çekmeyi başaran Dr. Ahmet Şentürk, korona virüse karşı yapılan mücadeleyi farklı yönleriyle ele alarak alternatif çözümleri belirtti. Doktor Şentürk, Sağlık Bakanlığına yönelik teklifini sunduğu videosuna, “Son günlerde korona virüs belasıyla tüm millet olarak büyük tedirginlik içerisinde, çok büyük bedeller ödeyerek bir savaş hali içerisindeyiz. Hükümetimiz bir sürü tedbirler alıyor. Biz de sahada bunları uygulamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız bu yaptıklarımız bana yeterli gelmiyor. Bunları doğrudan sayın bakanımıza iletmek isterdim. Ancak kendisine ulaşmayı başaramadım. Belki bu video kendisine ulaşır. İlgilenirse, şu anda anlattığım şekilde bilimsel verilerle kendisine sunarım” diyerek başlarken, mevcut deneyimleri doğrultusunda farklı bir tedavi yöntemini anlattı.

“Önemli olan bağışlık sistemi”
“Bu kadar sosyal izolasyon gerekiyor mu diye düşünüyorum . Nereye saklanırsak saklanalım bu virüs hepimizi bulacak. Hepimize bu virüs bulaşacak. Bugün mü, seneye mi, bir daha ki seneye mi bulaşacak? Bu önemli. Hepimize aynı anda bulaşmaması önemli. En önemlisi bizim bağışıklık sistemimiz. Virüs kimseyi öldürmez. Virüse karşı bedenimizde olması gereken savunma mekanizması düşükse o öldürür” diyen Doktor Şentürk, virüse karşı aile hekimleri ile yapılacak ortak bir çalışma önerisini sundu. Şentürk, “Çok basit bir test var. Bunu çok hızlı bir şekilde uygulayabilirdik. Aile hekimi başına ortalama 4 bin hasta var. Tüm sağlık ocaklarında uygulayabildiğimiz hemogram testini herkese yaparak insanların bağışıklığı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Aile hekimleri 15 gün içerisinde tüm kitlelerine bu testleri uygulayabilir. Test maliyeti de 5 TL’yi geçmez. Bu testlere göre de kişilerin bağışıklığına göre yaşam önerileri sunabiliriz” dedi.

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