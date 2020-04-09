Bursa Valiliği: “Korona virüs tespit edilen 19 kişi taburcu oldu”

Bursa Valiliği, korona virüs testi pozitif çıkan hastalardan 19'unun tedavisinin tamamlandığı ve sağlıklarına kavuşmalarının ardından taburcu edildiklerini açıkladı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yeni tip korona virüs (Covid19) ilk pozitif vakasının İlimizde görülmesinden bu yana geçen süreçte sevindirici gelişmeler de yaşanmaktadır. Bakanlığımızın talimatları üzerine İl Hıfzıssıhha ve Pandemi Kurullarımızın kararları doğrultusunda tüm kurumlarımız şehrimizde virüsün yayılması engellenmeye çalışılırken, sağlık çalışanlarımız da hastanelerimizde vatandaşlarımızın iyileşebilmesi için yoğun çaba sarf etmektedirler. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmasıyla hastalığa yakalanıp, tedavisi tamamlanarak, tam şifa ile taburcu edilen hasta sayımız 19'a yükselmiştir. Hastalar taburcu edildikten sonra da kontrol amaçlı 14 gün evde izolasyona alınmaktadırlar. Bu salgının yayılmasını engellenmenin en etkili yolu sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Bursalı hemşehrilerimizden ricamız yapılan uyarıları dikkate almaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamalarıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.