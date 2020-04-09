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Bursa’da 20 yaş altı gençlerin zabıtadan kaçış anı kameraya böyle yansıdı Virüsten değil, zabıtadan korktular

İHA

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan gençlerin zabıta ile köşe kapmacası kameraya yansıdı. Yasak olmasına rağmen parkta hem de maskesiz, korumasız ve sosyal mesafeyi dahi umursamayan gençler, karşılarında Osmangazi Belediyesi zabıtalarını görünce kaçtı.

Bursa’da 20 yaş altı gençlerin zabıtadan kaçış anı kameraya böyle yansıdı Virüsten değil, zabıtadan korktular

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan gençlerin zabıta ile köşe kapmacası kameraya yansıdı. Yasak olmasına rağmen parkta hem de maskesiz, korumasız ve sosyal mesafeyi dahi umursamayan gençler, karşılarında Osmangazi Belediyesi zabıtalarını görünce kaçtı.
Hükümet, toplumun salgından en az hasarla etkilenmesi ve yayılmanın önüne geçmek için okulların tatil edilmesi ile başladığı önlemleri, riskli grupta yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişileri de sokağa çıkma yasağı getirerek devam ettirdi.
Salgın nedeniyle denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Osmangazi Belediyesi ekipleri, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takma gereği dahi duymayarak çekirdek yiyen gençleri uyarmak için durduğunda ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ölümlere neden olan korona virüsünden korkmayan çok sayıda genç, zabıtanın yanlarına yaklaşmasıyla kaçmaya başladı.
“Zabıtadan değil, virüsten korkun”
1 milyon nüfuslu Osmangazi ilçesinde toplum sağlığını korumak için tüm ekiplerin insan üstü bir gayret ile çalıştığını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu görüntüler bizi çok üzdü. Bu işin şakası yok. Bu beladan birlikte mücadele edersek kurtulabiliriz. Gün kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin yaşamları için fedakarlık yapma zamanı. Yaşlılarımız, çocuk ve gençlerimiz özenle üzerinde durduğumuz canlarımız. Ama tüm vatandaşlarımızdan özellikle anne babalarımızdan aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. Ekiplerimiz yasanın onlara verdiği tüm cezai müeyyideleri uygulayacağımızı herkesin bilmesini isterim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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