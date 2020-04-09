Başkan Korkmaz'dan sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Korkmaz'dan sağlık çalışanlarına destek ziyareti

İHA

Başkan Korkmaz'dan sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, İlçe Devlet Hastanesi sağlık personellerini ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarını ziyaret edip hediye takdiminde bulunan Başkan Korkmaz, korona virüs süreciyle ilgili bilgi aldı. Korona virüsle mücadelede bütün sağlık çalışanlarının takdire şâyan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yaptıklarını dile getiren Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, “Bizler de mahalli idareler olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza destek olmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Sağlık personelimize destek olmak için Belediyemiz otelini onlara tahsis ettik. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin sağlandığı bu dönemde, sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz, Allah eksiklerini vermesin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta ekiplerini gören gençler kaçtı
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerini gören gençler kaçtı
Üçge, ‘Sosyal mesafe koruyucu panel’i hayata geçirdi
YEREL HABERLER Üçge, ‘Sosyal mesafe koruyucu panel’i hayata geçirdi
Osmangazi metruk binalardan temizleniyor
YEREL HABERLER Osmangazi metruk binalardan temizleniyor
Bursa’da sokak hayvanları için 50 mamatik Sokak hayvanları Büyükşehir güvencesinde
YEREL HABERLER Bursa’da sokak hayvanları için 50 mamatik Sokak ...
Bursa’da 20 yaş altı gençlerin zabıtadan kaçış anı kameraya böyle yansıdı Virüsten değil, zabıtadan korktular
YEREL HABERLER Bursa’da 20 yaş altı gençlerin zabıtadan kaçış anı ...
Bursa Valiliği: “Korona virüs tespit edilen 19 kişi taburcu oldu”
YEREL HABERLER Bursa Valiliği: “Korona virüs tespit edilen 19 kişi ...
Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi´nde entübasyon kabini kullanılmaya başlandı
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi´nde ...
Korona virüsle mücadelede entübasyon kabinleri kullanılmaya başlandı Bursa Şehir Hastanesi'nde otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininden sonra entübasyon kabini de kullanılmaya başlandı Entübasyon kabini yoğun bakım hastalarından bulaşı önleyecek
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadelede entübasyon kabinleri ...
Koronaya karşı tek kişilik menü
YEREL HABERLER Koronaya karşı tek kişilik menü
Video çekip öneride bulundu Bursalı doktordan korona virüs için uyarı "Her aile hekimi kendisine düşen 4 bin hastaya hemogram testi yapıp bağışıklığını kontrol etsin" "Virüs kimseyi öldürmez. Virüse karşı bedenimizde olması gereken savunma mekanizması düşükse o öldürür"
YEREL HABERLER Video çekip öneride bulundu Bursalı doktordan korona ...
Karacabey, can dostları unutmuyor
YEREL HABERLER Karacabey, can dostları unutmuyor
Can dostlara iş dünyasından destek DOSABSİAD can dostları unutmadı
YEREL HABERLER Can dostlara iş dünyasından destek DOSABSİAD can ...
Bursalı firmadan anlamlı destek B PLAS'tan sağlıkçılara 4 bin adet siperlikli maske
YEREL HABERLER Bursalı firmadan anlamlı destek B PLAS'tan ...
Sokak hayvanlarına korona desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına korona desteği
Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne yeni atama
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne yeni ...
Mustafakemalpaşa’nın yeni kaymakamı belli oldu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’nın yeni kaymakamı belli oldu
Taze fasulyelerin tohumları çıktı
YEREL HABERLER Taze fasulyelerin tohumları çıktı
Bursalı çift korona'yı 1 haftada yendi
YEREL HABERLER Bursalı çift korona'yı 1 haftada yendi
Karantinadaki mahalleye erzak yardımı 6 kişide korona virüs tespit edilince karantinaya tedbirleri uygulanan Yazıbaşı Mahallesi'nde erzak yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Karantinadaki mahalleye erzak yardımı 6 kişide korona ...
Yaşlı kadın eve gelen bayan polise böyle dua etti "Rabbim sizi virüs mikrobundan korusun" Bayan trafik polisi kaza geçiren kadının tutanaklarını eve getirdi
YEREL HABERLER Yaşlı kadın eve gelen bayan polise böyle dua ...
İnegölspor Teknik Direktörü Yoldaş: Maçın son anına kadar yenilgiyi kabullenmeyen bir ekip oluşturduk
YEREL HABERLER İnegölspor Teknik Direktörü Yoldaş: Maçın son anına ...
Kış uykusundan uyanan ayılar şaşkın "Evde kal" çağrısı Uludağ'daki ayıları vurdu İnlerinden çıkan ayılar kimseler olmayınca yiyecek yemek bulamadı Yemek aramak için dağ yoluna çıkan ayılar kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayılar şaşkın "Evde kal" ...
Muş’tan Bursa’ya kardeşlik eli Muş’un Bulanık ilçesindeki hayırseverler, Bursa’da bin 500 aileye erzak yardımı yaptı TÜMBULSEVDER tarafından Bursa’da korona virüsüne karşı bin 500 aileye erzak yardımı
YEREL HABERLER Muş’tan Bursa’ya kardeşlik eli Muş’un Bulanık ...
Nilüfer Belediyesi’nden online etkinlikler
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden online etkinlikler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X