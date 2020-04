Pazara girenler bu tünelden geçmek zorunda İnegöl Belediyesi, iki hijyen tünelini pazar yerlerinde hayata geçirdi

Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen iki adet hijyen tüneli ilk kez faaliyete başladı. Merpa Pazar yerine kurulan tüneller, ilk etapta Pazar yerlerinde hizmet verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ediyor. Bir yandan hükümet nezdinde alınan önlemlerle vatandaşın sağlığı korunurken, bir yandan da yerel idareler farklı tedbirler alarak salgınla mücadeleyi sürdürüyor.

Bu kapsamda korona virüsle mücadele sürecinde etkin bir rol oynayan İnegöl Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından imal edilen hijyen tünelleri, bugün faaliyete başladı. Uygulamanın ilk etapta pazar yerlerinde yapılacağı ifade edildi. Pazarın her iki girişinde vatandaşlar zabıta ve emniyet güçleri nezaretinde sosyal mesafeye dikkat edilerek hijyen tünelinden geçirilip o şekilde pazara alınan vatandaşlara, aynı zamanda maske dağıtımı da yapılıyor. Öte yandan, hijyen tünelinden pazara giren vatandaşların her birinin tek tek ateşleri de ölçülüyor.

Pazar yerlerinde uygulanacak

Tüm Pazar yerinde uygulanacak sistemin ilk gününde, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte hijyen tüneli uygulamasını yerinde inceledi. Vatandaşların da görüş ve önerilerini soran Taban’a ilçe halkı uygulamadan dolayı ve gösterilen mücadeleden dolayı teşekkürlerini ilettiler.



"Amacımız vatandaşı korumak"

Burada hijyen tüneli uygulamasına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Perşembe pazarımızdayız. Bugün Fen İşleri Müdürlüğümüzün kendi atölyelerinde hazırladığı dezenfekte tünellerini yerinde görelim istedik. Tabi bu salgın sebebiyle hem yerelde belediye olarak hem de devletimizin sunduğu imkanlarla mücadele ediyoruz. Burada amacımız halk sağlığını koruyabilmek, vatandaşımızın bu salgından zarar görmeden, hayattaki konforunu da bozmadan koruyabilmek. Bu anlamda gerek şehrin muhtelif yerlerine dezenfekte alanları oluşturarak, gerek yoğun temizlik ve hijyen çalışmaları yaparak vatandaşlarımızı bilgilendirip bilinçlendirerek onların sağlık ve sıhhatini korumaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda özverili ve gayretli davranmasını istiyoruz. Çünkü hiçbir vatandaşımızın bu işten zarar görmesini istemiyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kendilerinin istekleri, talepleri olduğunda 24 saat boyunca 153 Çözüm Merkezimize ulaşabilirler” dedi.



"Bu süreci birlikte atlatacağız"

Hijyen tünellerinin Pazar yerlerinde kullanılacağını da kaydeden Taban, “Dezenfekte kabinlerimizi bugün Merpa Pazaryerimizin her iki girişine de yerleştirdik. Vatandaşlarımızın buraya girerken özellikle mikrop kırıcı dezenfekte ilaçlarıyla üzerlerinde de varsa bunların yok edilmesiyle ilgili süreç işliyor. Aynı zamanda ateşlerini de ölçüyoruz. Vatandaşlarımız da dikkatli olursa bu süreci el birliği ile en kısa zamanda hep birlikte aşmış olacağız. Lütfen herkes dikkatli olsun. Sosyal mesafeyi ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim” ifadelerinde bulundu.

