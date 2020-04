BTSO’nun acil eylem planı Türkiye’ye örnek oldu

Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası konumunda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerini korona virüsün oluşturduğu tahribattan korumak amacıyla acil eylem planı geliştirdi. BTSO, 45 bin üyesi için tüm iletişim platformlarını hizmete açarak 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart tarihinden önce harekete geçen BTSO, Çin’deki virüs salgınının yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye’nin tedarik sıkıntısı yaşamaması için şubat ayında kentin yerli üretim kapasite raporunu hazırlayarak TBMM’ye sundu. Korona virüsün Türkiye’ye de sıçramasıyla 11 Mart tarihinde ‘Kriz Masası’nı oluşturan BTSO, bünyesindeki komite yönetimleri, konsey başkanları ve meclis üyeleri ile virüsün sektörlere etkisinin analizini gerçekleştirdi. İş dünyasının görüş, öneri ve taleplerine ilişkin hazırladığı raporu Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TOBB ile paylaşan BTSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni de alanında uzman isimlerin özel sunumlarıyla tüm iletişim platformlarında üyelerinin bilgisine sundu. BTSO ayrıca, SGK ve vergi uzmanlarından oluşan danışman ekiple üyelerine devlet destekleri ve teşviklere ilişkin detaylı bilgiler vermeye başladı.



3 bin üye görüş, öneri ve talep bildirdi

Acil eylem planı doğrultusunda alınması gereken ilave tedbirleri ekonomi yönetimine aktaran BTSO, işletmelere can suyu olacak nitelikteki ‘Nefes Kredisi’ hazırlıklarını son aşamaya taşıdı. İhracatçılar için Stok Desteği Masası kuran, Dijital Oda Projesi kapsamında da oda belgelerini online ortamdan ücretsiz olarak sunmaya başlayan BTSO, 45 bin üyesinin sorun ve talepleri için de 7 gün 24 boyunca ulaşabilecekleri WhatsApp iletişim hattı oluşturdu. BTSO üyeleri, WhatsApp hattıyla birlikte Oda’nın resmi web sitesine girerek ‘BTSO Yanınızda’ paneliyle de sesini duyurabiliyor. ‘Üye WhatsApp İletişim Hattı’ ve ‘BTSO Yanınızda’ paneli aracılığıyla 3 bini aşkın üyesinin talebini alan BTSO, sektör temsilcilerinden gelen her talebi, ilgili kurumlar ve bakanlıklarla güncel olarak paylaşmaya devam ediyor.



İhtiyaç sahiplerine 10 bin erzak paketi

20 Mart tarihinde kent ekonomisinin nabzını tutmak amacıyla tüm sektörler için ‘Korona virüs Ekonomik Etki Anketi’ hazırlayan BTSO, anket sonuçlarına göre öne çıkan ilave destek taleplerini de ikinci kez rapor haline getirerek TOBB Yönetimine sundu. Bursa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa Destek Grubu’nda da yer alan BTSO, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar için hazırlanan 10 bin adet erzak paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı. Türkiye’nin medikal malzemeleri üretimi konusunda da girişimde bulunan BTSO, Bursa Valiliği koordinasyonunda kentteki üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri ve mükemmeliyet merkezlerinin katılımıyla Proje İcra Kurulu oluşturdu. Maske, koruyucu kıyafetler, ateş ölçer ve dezenfektan ile solunum cihazı gibi medikal ürünlerin BUTEKOM’da üretimi için başlatılan çalışmaların ardından 10 bin adet yüz koruyucu siperliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilmek üzere hazırlayan BTSO, sağlık çalışanlarının şu anda en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerden olan cerrahi maskenin seri üretimi için BUTEKOM bünyesinde hazırlıklara başladı.

BTSO, Türkiye’nin koronavirüse karşı başlattığı topyekün mücadele kapsamında üyelik ve munzam aidatların ertelenmesi için de TOBB’a başvurdu. Böylece Ticaret Bakanlığı’nın onayı doğrultusunda Haziran ayında ödenmesi gereken söz konusu aidatlar Ekim ayına ertelendi.



Toplantılar video konferansla

Türkiye’deki oda ve borsalar arasında online platformda ilk meclis toplantısı da BTSO tarafından gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin tamamına yakınının katıldığı video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL’lik destek çıktı. Meclis toplantıları ile birlikte sektörel sorunların masaya yatırıldığı komite ve konsey toplantılarının yanı sıra iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi de dijital ortama taşındı. BTSO Akademi kapsamında video konferansla düzenlenen toplantıları ortalama 1.000 kişi takip ediyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Çin’de ortaya çıkan Covid19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Bursa’da da sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilediğini ifade etti. Bu zorlu süreçte Oda ile üye arasındaki iletişim köprüsünü daha da güçlü tutmayı amaçladıklarını belirten Başkan Burkay, “Virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana ekibimizle yoğun bir mesai harcıyoruz. Üyelerimizin bu sancılı süreci en az zararla atlatabilmeleri için kriz yönetim ekibimizle birlikte hazırladığımız ‘Acil Eylem Planımız’ doğrultusunda önemli adımlar attık. Tüm iletişim platformlarımızı Bursa iş dünyamızın sorun, talep ve önerilerine açık hale getirdik. Bizlere ulaşan tüm sorunları ve çözüm önerilerimizi devletin en üst düzey yetkilileri başta olmak üzere bakanlar ve kamu bürokrasisiyle paylaşmayı sürdürüyoruz. BTSO olarak 45 bin üyemizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

İstihdamı koruyalım çağrısı

BTSO ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) öncülüğünde Bursa’da faaliyet gösteren 80’i aşkın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, koronavirüs sürecinde ‘İstihdamı Koruyalım’ çağrısında bulundu. Bursa iş dünyasının adına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tarafından yapılan ortak açıklamada, “İçinde bulunduğumuz çetin şartları; ancak milli birliğimizi koruyarak ve dayanışma içinde hareket ederek aşabiliriz. Üretim ve hizmet kapasitemizi muhafaza ederek, istihdamımızı korumak da daha güçlü bir gelecek için her birimizin taşıması gereken ortak bir sorumluluktur. Hükümetimiz, bu olağanüstü dönemde gerek uyguladığı sağlık stratejileri gerekse de çalışma hayatının tüm aktörlerini ilgilendiren destek paketleriyle dünyaya örnek bir yaklaşım sergilemektedir. Bu kapsamda istihdamı korumak adına uygulanan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şartları da önemli oranda iyileştirildi. Tüm firmalarımızı bu imkandan faydalanmaya davet ediyoruz.” açıklamaları yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.