Bursa'da, fazla yolcu taşıyan servis şoförüne ceza

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSAAnkara yolunda trafik ekipleri, durdurdukları servis minibüsünde sosyal mesafe kuralına uymayarak, fazla yolcu taşıyan sürücü Muhammed A.'ya (55), 3 bin 150 liralık ceza uyguladı.<br>İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, BursaAnkara yolu üzerindeki İnegöl´ün girişinde uygulama yaparken, 45 HC 7085 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Araçta yapılan kontrol sonucu koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcu sayısının yarısının taşınmasıyla ilgili genelgeye uyulmadığı tespit edildi. Servisteki 4 yolcu fazla olduğu için sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen sürücü Muhammed A.'ya, 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulandı. Servis aracından indirilen 4 yolcu ise başka araçla evlerine bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-09 17:50:59<br>

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