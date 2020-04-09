Fazla yolcu taşıyan servis aracına ağır ceza

Bursa Ankara karayolunda durdurulan servis aracında yüzde 50 oranında yolcu taşıma kuralına uyulmadığı için 3 bin 150 para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Bölge Trafik ekipleri Bursa Ankara yolunda denetim yaptıkları sırada 45 HC plakalı servis minibüsünü durdurdu. Durdurulan servis aracını kontrol eden ekipler korona virüsü genelgesine uyulmadığını belirledi. Yolcu sayısının yüzde 50 oranından fazla olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Bunun üzerine araç sürücüsü M.A.'ya 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca fazla olan yolcular indirilerek başka bir araçla evlerine gönderildi.

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