Gürsululara mehteranlı motivasyon

– Bursa’nın Gürsu Belediyesi, ilçe halkının evlerinde kaldıkları sürece motivasyonlarını arttırmak amacıyla mehteran gösterisi düzenledi.

Gürsu Belediyesi, ilçe sokaklarında mehteranla konser vererek evinde kalan vatandaşlara destek oldu. Ay Yıldız Mehteran Takımı’nın gösterisi sırasında ilçe halkının balkonlardan yaptıkları tezahüratlar etkinliğe renk kattı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tüm dünyayı ve ülkemizi zorlu bir mücadelenin içine sokan korona virüs salgını günlük yaşam düzenimizi tamamen değiştirmemize neden oldu. Zorunlu nedenler olmadıkça evlerinden çıkmayan hemşehrilerimizin sabırlarını ve motivasyonlarını güçlü kılmak amacıyla Ay Yıldız Mehteran Takımımızla yanlarında olduk. Hemşehrilerimizin keyifle balkonlarından el sallayarak ve alkış tutarak mutluluklarını göstermeleri bizlere yetti” dedi.

Salgından korunma tedbirlerine dikkat ederek, maske ve eldivenleriyle, sosyal mesafelerini koruyarak, Atatürk Caddesi boyunca gösteri sunan Ay Yıldız Mehteran Takımı’nın gösterisi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’nde son buldu.

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