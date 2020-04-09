"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu dorsesindeki talaş yola saçıldı. Kazada yaralanan olmadı.<br>Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi BursaAnkara Karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Köprülü kavşaktan BursaAnkara Karayoluna giren Eyüp Kaygısız (53) yönetimindeki 43 PL 430 plakalı talaş yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü talaş yola saçılırken, Kaygısız şans eseri kazadan yara almadı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı kapanırken, trafik ekipleri ulaşımı tek şeritten sağladı. Polis ekipleri, TIR´dan akan yağı, tehlike oluşturmaması için yola dökülen talaşla kapattı.<br>Devrilen TIR'ın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda kaldırılmasıyla yol normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-09 20:27:39<br>

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