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(Özel) Evde kalan yaşlı kadın isteği ile belediye ekiplerini şok etti "Yalnız yaşıyorum canım sıkılıyor. Muhabbet kuşu istesem getirebilir misiniz"

İHA

Bursa'da evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği belediye ekiplerini şaşkına çevirdi. Yalnız yaşadığını ve canının çok sıkıldığını belirten yaşlı kadın, can sıkıntısını gidebilmek için muhabbet kuşu istedi. Önce şaşıran belediye ekipleri sonra temin ettikleri muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte kadının evine kadar götürüp teslim etti.

(Özel) Evde kalan yaşlı kadın isteği ile belediye ekiplerini şok etti "Yalnız yaşıyorum canım sıkılıyor. Muhabbet kuşu istesem getirebilir misiniz"

Bursa'da evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği belediye ekiplerini şaşkına çevirdi. Yalnız yaşadığını ve canının çok sıkıldığını belirten yaşlı kadın, can sıkıntısını gidebilmek için muhabbet kuşu istedi. Önce şaşıran belediye ekipleri sonra temin ettikleri muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte kadının evine kadar götürüp teslim etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasını kısıtlayan genelgenin yayınlanmasının ardından evde tek başına kalan 75 yaşındaki Gülsüm Kartal, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 153 yardım hattını arayarak, "Alışverişe gidemiyorum. Evde de tek başıma canım sıkılıyor. Muhabbet kuşu istesem getirebilir misiniz" şeklinde istekte bulundu. İstek karşısında önce şaşıran ekipler daha sonra kafesiyle birlikte temin ettikleri muhabbet kuşunu erzak kolisi ile Kartal'ın evine götürüp teslim etti.
Muhabbet kuşuyla birlikte kapıya gelen yardım ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın sevincini gizleyemezken, "Çok sıkıldım, çok bunaldım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Sağolsun isteğimi kırmadı. Allah bin kere razı olsun. Kuşum geldi ve ona kızımın adını koyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Gelen giden yok çocuklarım da rahatsız ben de artık iyice bunaldım. Bir kuşum olsun istedim. Artık onunla konuşurum"dedi.
Zabıta ekipleri erzak paketini de bırakarak evden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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