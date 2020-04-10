Mustafakemalpaşa Belediyesi ilk etapta 20 bin maske üretip ücretsiz dağıtacak

Mustafakemalpaşa Belediyesi, kendi bünyesinde oluşturduğu ekiplerle ilk etapta 20 bin maske üretip ilçenin maske ihtiyacını karşılayacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen maskeler halka ücretsiz dağıtacak.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın talimatıyla oluşturulan 20 kişilik ekip, kurs öğretmenleri, belediye personeli ve gönüllülerden oluşuyor. Koranavirüs tedbirleri kapsamında her vatandaşın kullanması gereken maskeler belediyeye ait Uğur Böceği Merkezi atölyelerinde üretilerek özellikle pazar yerleri ve insan yoğunluğunun yaşandığı noktalarda ücretsiz olarak dağıtılacak. Düzenlediği kurslarla yıllardır yediden yetmişe her yaştan vatandaşa sosyalleşme imkânı sunan Uğur Böceği Kültür Merkezi, bu kez kapılarını maske üretimi için açtı. Atölyede üretilen maskeler sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere dezenfekte kriterlerine uygun olarak günlük kullanıma elverişli ve standartlara uygun malzemelerle üretiliyor.

Günlük beş yüz adet maske üretimi yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Devletimiz, Edirne’den Kars’a kadar yurdun dört bucağına maske temin ediyor. Biz de gönüllü vatandaşlarımız ve farklı birimlerde çalışan personellerimiz ile birlikte devletimize yardımcı olmak adına maske üretimine başladık. İlçedeki maske ihtiyacını karşılayabilmek için gönüllü kursiyerlerinde yer aldığı ekipler, halka dağıtılmak üzere ilk etapta 20 bin cerrahi maske hazırlayacak” ifadelerini kullandı.

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