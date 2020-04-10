Ar-Ge merkezleri korona mesâisinde

Covid19 sebebiyle fabrikalarda üretim durma noktasına gelirken ArGe merkezlerinin yükü arttı. Virüs sebebiyle oluşan kriz sonrasına güçlü bir şekilde hazırlanmak isteyen pek çok firma, yeni ürün geliştirmek veya mevcut ürünlerini güncellemek için ArGe yatırımlarına daha fazla ağırlık vermeye başladı.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgını nedeniyle pek çok fabrika ve işletme üretim yapmayı durdurdu. Türk sanayiinin öncüsü Bursa'da da otomotiv, tekstil ve benzeri sektörlerde firmalar "şimdilik" şalterleri indirdi. Ancak firmalar, virüs sebebiyle ortaya çıkan kriz sonrasına hazırlanmak, piyasaya güçlü bir şekilde geri dönebilmek için ArGe çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. Pek çok firmadan da kısa sürede, acil ihtiyaç duyulan solunum cihazı ve benzeri tıbbi cihazlara ilişkin "yerli üretim" müjdeleri gelmeye başladı.

Ulutek Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, tüm olumsuzluklarının yanında koronavirüs salgınının hem ulusal kenetlenme hem de yeni buluşlar anlamında olumlu yansımalarının bulunduğunu söyledi. "Dünya olumsuz bir süreçten geçiyor ancak farklı taraftan bakıldığında sevindirici gelişmeler yaşanıyor" diyen Karagöz, bir anlamda "krizi en az zararla atlatma savaşı" veren Türk ekonomisinin ArGe merkezlerinin yaptığı çalışmalar ve buluşlar sayesinde virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla, yeni döneme daha güçlü gireceğine inandığını kaydetti.

Karagöz, “ULUTEK’te yaklaşık 800 personel çalışmaktadır. Sosyal izolasyonu sağlayabilmek için firmalarımızın yaklaşık yüzde 90’ı evden çalışma modeline geçerek ARGE, yazılım ve tasarım projelerinin çalışmalarını sürdürmekteler. Firmalarımız bu süreçte kendi durumlarını tekrar gözden geçirip değerlendirme ve yeni projeler geliştirme fırsatı da bulmuşlardır. Dolayısıyla bu firmalar, normal yaşantımıza döndüğümüzde oluşacak yoğun rekabet ortamında çok avantajlı olacaklardır. İhtiyaçlar doğrultusunda özellikle tıbbî ürünler geliştirilmesinin yanı sıra yapılacak ArGe faaliyetleriyle tıbbi ürünler dışındaki birçok üründe de gelişmeler yaşanacaktır” dedi.

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