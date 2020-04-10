Jandarmadan polise alkışlı kutlama

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)BURSA´da, Orhangazi Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Türk Polis Teşkilatı´nın kuruluşunun 175´inci yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne gelerek görevli polisleri alkışladı.<br>Orhangazi Emniyet Müdürü Ayşen Atik Çetiner; Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun´u makamında ağırladı. Çetiner´in konuklarını emniyet müdürlüğü binası önünde uğurladığı sırada, jandarma ekipleri emniyet binasına gelerek sürpriz yaptı. Orhangazi Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ali Kanber ve ilçe jandarma komutanlığı personeli, Türk Polis Teşkilatı´nın kuruluşunun 175´inci yıl dönümü nedeniyle Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına gelerek polislerin gününü alkışlayarak kutladı. Yapılan sürprizle duygulanan Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Ayşen Atik Çetiner, jandarma personeline teşekkür etti.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-04-10 12:29:15<br>
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