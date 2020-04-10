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Muhtarın vefâ timi iş başında

İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam, kurduğu vefâ timi ile ihtiyaç sahipleri ile 65 yaş üstü vatandaşlara gıda malzemesi taşıyor.

Muhtarın vefâ timi iş başında

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam, kurduğu vefâ timi ile ihtiyaç sahipleri ile 65 yaş üstü vatandaşlara gıda malzemesi taşıyor.
Muhtar Vezir Sağlam, korona salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahiplerine mahallesindeki esnafında katkılarıyla gıda malzemelerini elleriyle teslim ediyor. Sağlam, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı bulunan yaşlılarımıza muhtarlık olarak elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Mahallemiz esnaflarının da katkılarıyla, Umut Manavında hazırladığımız 10 adet sebze, meyve poşetlerini ihtiyaç olan ailelere dağıttık. Mahallemiz sakinlerinden İ. Ç’nin muhtarlığa gönderdiği sofra zeytinlerini poşetlerle birlikte kendilerine ikram ettik. Şahsım ve mahallem adına Umut Manavı Recep Demirci ve çalışanlarına, zeytinleri gönderen İ. Ç. kardeşime çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" diyerek duygularını dile getirdi.
Muhtar Sağlam, ”Zzeytin dağıtımı devam etmektedir, ihtiyacı olanlar lütfen muhtarlığı arasın, ya da kendileri muhtarlığa gelip zeytin alabilirler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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