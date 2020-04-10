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Virüssavar yollarda Osmangazi virüse karşı araç filosunu zenginleştiriyor

İHA

Osmangazi Belediyesi, koronavirüsle mücadele için araç filosunu genişletiyor. Belediyeye alınan yeni arozöz, özel bir ekipman ile dezenfekte aracına dönüştürülerek, ilçenin dört bir köşesinin ilaçlanmasına başlandı.

Virüssavar yollarda Osmangazi virüse karşı araç filosunu zenginleştiriyor

Osmangazi Belediyesi, koronavirüsle mücadele için araç filosunu genişletiyor. Belediyeye alınan yeni arozöz, özel bir ekipman ile dezenfekte aracına dönüştürülerek, ilçenin dört bir köşesinin ilaçlanmasına başlandı.
Osmangazi Belediyesi, koronavirüsün yayılmasına engel olup vatandaşları hastalıktan korumak için faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışırken, belediyenin bütün imkânları da virüsle mücadelede en etkin şekilde kullanılıyor. Belediyedeki temizlik araçları ilçedeki cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi için tüm gün çalışırken, belediyenin araç filosu da yeni araçlarla zenginleştiriliyor.
Koronavirüs ile mücadele çalışmaları için belediye bünyesine yeni alınan bir arozöz, özel bir firmanın ürettiği dezenfeksiyon ve sterilizasyon aparatı ile dezenfekte aracına dönüştürüldü. Arozözün deposundan alınan dezenfektanlı su, özel ekipman sayesinde sis haline getirilerek fanlar vâsıtasıyla en az 30 metreye kadar püskürtülüyor. Rüzgârın da etkisiyle dış alandaki bütün yüzeyler ile temas eden su, nesnelerin dezenfeksiyonunu sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Koronavirüsüne karşı iş yerinizde bu tedbirleri mutlaka alın Yargıtay kararına göre, çalışanların görev sırasında virüs kaparak ölmesi iş kazasına giriyor Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, iş yerlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı: "Bu süreçte en önemli noktalardan birisi hiç şüphesiz çalışmaya devam eden kamu ve özel sektördeki çalışanların sağlık ve güvenliğidir" "İşe girişlerde çalışanların ateşi ölçülmeli, iş ekipmanları temizlenmeli, zarurî haller dışında asansör kullanılmamalı, toplantılar ertelenmeli ya da tele konferansla yapılmalıdır"
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