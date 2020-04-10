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Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan, Vali Canbolat'ı makamında ziyaret etti Vali Canbolat'dan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümüyle ilgili anlamlı mesaj

İHA

Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan, Vali Canbolat'ı makamında ziyaret etti Vali Canbolat'dan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümüyle ilgili anlamlı mesaj

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl kuruluş yıl dönümünde İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve beraberindeki heyet Vali Canbolat'a ziyarette bulundu.
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Teşkilat Mensupları Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Aslan'a, Bursa Teftiş Kurulu Başkanı Nurettin Şahin, Bursa Polis Meslek Eğitim Okulu Müdürü Fikret Bayraktar, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Bursa Bölge Başkanı Adil Yıldız, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Recep Gündüz, İl Emniyet Müdür Yardımcıları eşlik etti.
Vali Canbolat'dan anlamlı mesaj
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl kuruluş yıl dönümü sebebiyle açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğu ile can ve mal güvenliğini sağlamak ve halkımızın emniyetini muhafaza etmek amacıyla gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü iklim ve coğrafi koşulda fedakârca görevleri başında olan Türk Polis Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. 10 Nisan 1845 tarihinden günümüze kadar canla, başla görevini ifa eden Teşkilat Mensupları Milletimiz nezdinde huzur ve güvenliğin teminatıdır. 175 yıllık köklü geçmişiyle, yasaların egemenliğinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal yaşamın huzur ve güven içerisinde düzenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatımız tüm görev ve sorumluluklarını çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. Bu anlayış doğrultusunda, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm emniyet mensuplarımızın üstlendikleri bu kutsal vazifeyi, en başarılı şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancımız tamdır. Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde görevleri başında olan tüm polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyor, ülkemizde huzur, güven ortamının tesisi adına ve terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyor; gazi polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 175. Yıl Dönümünü kutluyor, Polis teşkilatımızın Bursa’mızdaki mensupları başta olmak üzere, tüm polislerimizin Polis Günü’nü gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Koronavirüsüne karşı iş yerinizde bu tedbirleri mutlaka alın Yargıtay kararına göre, çalışanların görev sırasında virüs kaparak ölmesi iş kazasına giriyor Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, iş yerlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı: "Bu süreçte en önemli noktalardan birisi hiç şüphesiz çalışmaya devam eden kamu ve özel sektördeki çalışanların sağlık ve güvenliğidir" "İşe girişlerde çalışanların ateşi ölçülmeli, iş ekipmanları temizlenmeli, zarurî haller dışında asansör kullanılmamalı, toplantılar ertelenmeli ya da tele konferansla yapılmalıdır"
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