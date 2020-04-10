73 yaşındaki Mehmet Amca'dan 'evde kal' şarkısı

<br>Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA´da, sosyal medyada evinden söylediği şarkılarla fenomen olan Mehmet Esender (73), 'evde kal' şarkısı söyledi. Esender, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın çağrısına uyalım, evde kalalım'' dedi.<br>Barış Manço ve birçok sanatçının sahnesinde gitaristlik yapmış olan ve sosyal medyada evinde çekilen videolarının yayılmasıyla fenomen olan Mehmet Esender, bu sefer vatandaşların evde kalması için şarkı söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında `evde kal´ çağrısına dikkati çekmek için video çeken Esender, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca´nın ricasına uyarak lütfen evde kalalım. Buna uyarak evimizde sabırla hastalığı atlatalım inşallah'' diyerek, 'evde kal' şarkısını besteledi.Gülşah Tanrıöver'in bestelediği şarkının sözleri ise şöyle:<br>Zorluklar zamansız biliriz<br>Üstesinden biz geliriz<br>Aydınlık gelecek dileriz<br>Başarmak tek hedefimizUmut bizim çaremiz<br>Sabırlıyız bekleriz<br>Türkiye'nin dört yanı<br>Bir süre evde kalmalı<br>Bir süre evde kalmalı<br>Bir süre evde kalmalıTürkiye evde kal<br>Bir süre evde kalmalı DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-04-10 14:22:57<br>

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