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Zabıtadan 8 yaşındaki Arda'ya doğum günü sürprizi

DHA

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde zabıta ekipleri, annesi ve babası kronik hasta olduğu için dışarı çıkamayan 8 yaşındaki Arda Sözen´e doğum günü sürprizi yaptı. Zabıta ekiplerinin getirdiği pastayı üfleyen küçük Arda, büyük mutluluk yaşadı. Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde kronik hastalıkları bulunan Mesut Sözen ve eşi, doğum günü olan oğulları için pasta almak için dışarı çıkamayınca zabıtadan yardım istedi. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası alarak ailenin evine gitti. Kapı zili çaldığında karşısında...

Zabıtadan 8 yaşındaki Arda'ya doğum günü sürprizi

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde zabıta ekipleri, annesi ve babası kronik hasta olduğu için dışarı çıkamayan 8 yaşındaki Arda Sözen´e doğum günü sürprizi yaptı. Zabıta ekiplerinin getirdiği pastayı üfleyen küçük Arda, büyük mutluluk yaşadı.<br>Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde kronik hastalıkları bulunan Mesut Sözen ve eşi, doğum günü olan oğulları için pasta almak için dışarı çıkamayınca zabıtadan yardım istedi. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası alarak ailenin evine gitti. Kapı zili çaldığında karşısında zabıtaları ve doğum günü pastasını gören Arda, büyük mutluluk yaşadı. Pastanın mumlarını üfleyen Arda, sürprizi hazırlayan ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-04-10 15:16:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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