Gürsu’da parklar dezenfekte ediliyor

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Gürsu ilçesinde parklar dezenfekte ediliyor.

Gürsu Belediyesi, ilçede bulunan bütün parklarda başlatılan dezenfekte çalışmasıyla korona irüse karşı korunma tedbirlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gelecek güneşli günlerde, sağlıkla ve keyifle çocuklarımızı oynatacağımız, spor yapacağımız parklarımızı o güzel günler için dezenfekte ediyor, bakımlarını yapmayı sürdürüyoruz. Mutlu yarınlarımız için evde kalmaya devam edelim” dedi.

Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından yapılan dezenfekte çalışmaları çerçevesinde parklardaki çocuk oyun grupları, banklar, spor aletleri, tabelalar ilâçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.