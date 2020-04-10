Bursalılar akaryakıt istasyonlarına akın etti

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa dahil 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti.

İçişleri Bakanlığınca bu gece saat 24.00'den itibaren 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar Bursa dahil 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun üzerine vatandaşlar marketlerde birşey bulamayınca akaryakıt istasyonlarına akın etti. Trafikte bir anda uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.